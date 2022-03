Qualm­freie Räume Im Jahr 2007 brachen harte Zeiten für Raucher an. Seitdem ist es nach dem Bundes­recht verboten, in Gebäuden des Bundes und in öffent­lichen Verkehrs­mitteln zur Zigarette greifen. Behörden, Gerichte und bundes­weit zuständige Sozial­versicherungs­träger sollen qualm­frei sein, genau wie Busse, Straßenbahnen, Taxis, Flugzeuge und Fähren. Auch die Deutsche Bahn verhängte ein generelles Rauch­verbot in Zügen. Auf den Bahnhöfen ist das Qualmen nur noch in speziellen Zonen erlaubt. Dieses Rauch­verbot gilt inzwischen auch für elektrische Ziga­retten. 2007 wurde zudem die Alters­grenze für den Kauf und Konsum von Tabak­produkten auf 18 Jahre fest gesetzt.

In vielen Gast­stätten ist das Rauchen verboten Im selben Jahr hielt die damalige Bundes­regierung außerdem die Bundes­länder an, Regeln für das Rauchen in Kneipen aufzustellen. Ab dem 1. Januar 2008 war dann Schluss mit der vermeintlich gemütlichen Raucherei in Kneipen und anderen Gast­stätten. Doch die Gesetze zum Nicht­raucher­schutz werden unterschiedlich streng ausgelegt. In Bayern, Saar­land und in Nord­rhein-West­falen herrscht mitt­lerweile absolutes Rauch­verbot in sämtlichen Kneipen und Gast­stätten. In Nieder­sachsen, Berlin, Hamburg und Sachsen darf in Kneipen, die kleiner als 75 Quadrat­meter sind und die kein Essen servieren, weiter geraucht werden. Größere Gast­stätten können spezielle Raucherräume einrichten. Die Regel, dass in abge­trennten Bereichen das Rauchen erlaubt ist, gilt in Baden-Württem­berg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Meck­lenburg-Vorpommern, Nieder­sachsen, Rhein­land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Tabakwerbung wird weit­gehend verboten Seit dem 31. Juli 2005 ist in den EU-Ländern Tabakwerbung in Printmedien, Rund­funk und Internet verboten. Das gleiche gilt für Sponsoring von grenz­über­greifenden Kultur- und Sport­ver­anstaltungen. Für Websites von Unternehmen gelten dabei die gleichen Regeln, wie der Bundes­gerichts­hof im Oktober 2017 entschieden hat. Auch Tabak­unternehmen dürfen deshalb nicht mehr mit rauchenden Menschen auf ihren Websites werben. Deutsch­land bildete zusammen mit Bulgarien europaweit lange das Schluss­licht in Sachen Tabakwerbungs­verbote. Seit Januar 2021 gelten nun aber auch hier­zulande strengere Regeln für Werbung von Ziga­retten: Außenwerbung ist nur noch dem Fach­handel erlaubt und in Kinos ist Tabakwerbung nur noch einge­schränkt möglich. Für Filme, bei denen Kinder und Jugend­liche anwesend seien können, gilt ein generelles Verbot von Tabakwerbung. Die Verbote für Außenwerbung auf Plakatwänden oder Halte­stellen gilt seit Januar 2022. Sie gelten aktuell für herkömm­liche Tabak­produkte, sollen aber ab 2023 auch für sogenannte Tabaker­hitzer und ab 2024 für elektronische Ziga­retten und Nach­füll­behälter in Kraft treten.

Verpackungen mit Schock­fotos Schwarze Raucher­lungen, verfaulte Zähne oder eine Frau, die Blut in ein Taschentuch hustet – seit Ende Mai 2016 werden sogenannte Schock­fotos auf Ziga­retten- und Dreh­tabak­verpackungen gedruckt. Die Fotos und die dazu­gehörigen Warnhin­weise wie „Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen“ müssen seitdem zwei Drittel der Vorder- und Rück­seite von Ziga­retten- und Dreh­tabak­verpackungen bedecken. Bis zu diesem Zeit­punkt waren die Warnhin­weise auf Tabak­verpackungen deutlich kleiner und auch dezenter. Der Hintergrund für dieses Gesetz: Studien haben ergeben, dass drastische Warnhin­weise Nicht­raucher abhalten können, mit dem Rauchen anzu­fangen. Welt­weit nutzen mehr als 105 Länder bild­liche Warnhin­weise auf Ziga­retten­packungen. Kanada war übrigens das erste Land, das im Jahr 2001 damit begann.

Recht auf rauch­freien Arbeits­platz Grund­sätzlich hat jeder Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen rauch­freien Arbeits­platz. Die Arbeits­stätten­ver­ordnung verlangt daher ein allgemeines oder zumindest in einzelnen Bereichen des Betriebes gültiges Rauch­verbot. Schließ­lich hat der Arbeit­geber eine Fürsorge- und Schutz­pflicht gegen­über den Mitarbeitern. Er muss alles Zumut­bare für den Nicht­raucher­schutz tun, wenn Mitarbeiter gesundheitlich besonders anfäl­lig sind. Dazu zählen zum Beispiel schwangere Kolleginnen, für die das Mutter­schutz­gesetz gilt. Für sie wäre auch ein Raucherbüro in Flurnähe unzu­mutbar – selbst bei geschlossener Tür. Weitere Informationen zum rauch­freien Arbeits­platz finden Sie auf test.de in der Meldung Rauchen am Arbeitsplatz sowie in der Broschüre Information für rauchende und nichtrauchende Arbeitnehmer.