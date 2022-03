Für fast alle Raten­kredit­verträge – außer Immobilien­kredit­verträgen – steht inzwischen fest: Verbraucher können Sie auch Jahre nach dem Vertrags­schluss noch widerrufen. Recht­licher Hintergrund: Die Richter am Europäischen Gerichts­hof in Luxemburg halten sowohl die in Deutsch­land über viele Jahre hinweg üblichen Informationen zum Widerrufs­recht als auch die zum Verzugs­zins­satz („Fünf Punkte über dem Basiszins­satz“) für unzu­reichend. Europäischer Gerichts­hof , Urteil vom 26.05.2020 Aktenzeichen: C-66/19 Verbraucher­anwälte: Gansel Rechtsanwälte, Berlin Europäischer Gerichts­hof , Urteil vom 09.09.2021 Aktenzeichen: C-33/20, C-155/20 und C-187/20

Gegen­angriff nach Widerruf

Mehr noch: Nach dem Widerruf können Verbraucher zum Gegen­angriff übergehen: Die Bank muss nach dem Widerruf nämlich nicht nur den Vertrag rück­abwickeln. Sie muss auch heraus­geben, was sie mit dem Geld der Kunden erwirt­schaftet hat. Dabei ist laut Bundes­gerichts­hof von Zinsen in Höhe von fünf Punkten über dem Basiszins­satz auszugehen. Wie sehr sich das lohnt, zeigt ein Fall aus Berlin: Ein Ehepaar hatte sich im Jahr 2009 von der Credit Euro Bank 6 000 Euro geliehen. 12 Raten und ein Jahr später war der Kredit getilgt. Im Jahr 2014 widerrufen sie den grob fehler­haften Vertrag. Urteil des Amts­gerichts Frank­furt am Main im Jahr 2017: Die Bank hat den Eheleuten für die Nutzung der Kreditraten fast 1 600 Euro zu zahlen – zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Punkten über dem Basiszins­satz. So werden selbst teure Wucher­kredite für Banken zum Verlust­geschäft.