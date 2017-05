Radeln mit Kindern: So kommen auch die Kleinen mit

Der Fahr­rad­anhänger

Manche Kupp­lungs­systeme kommen an den Halter für den Seiten­ständer, andere klemmen an der Hinterrad­achse. Die Montage am Seiten­ständer scheitert oft, weil der Schrauben­abstand nicht passt. Deshalb bieten manche Hersteller mehrere Kupp­lungen an. Ein seitlich an den Rahmen geschraubter Halter passt wegen der Scheibenbremsen nur an einen Teil der geprüften Fahr­räder.

Tipp: Was Eltern beim Kinder­trans­port mit einem Elektrofahr­rad beachten müssen, erklären wir in unserer Meldung Kinderanhänger am Pedelec – zu riskant?