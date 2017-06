„Wir über­nehmen Ihre Punkte und Fahr­verbote“ – solche Angebote finden sich zahlreich im Internet. Das Geschäft läuft dann so: Da Blitzerfotos oft nicht eindeutig sind, über­nimmt ein anderer Führer­schein­besitzer als Strohmann für einen Auto­raser die Punkte im Flens­burger Fahr­eignungs­register. Der Strohmann füllt den Anhörungs­bogen der Bußgeld­stelle aus und sendet ihn im eigenen Namen zurück. Er über­nimmt Strafe und Punkte. Ist die Abweichung zwischen Pass- und Blitzerfoto gering und stimmen Geschlecht und ungefähr das Geburts­jahr, läuft der Vorgang offen­bar glatt durch die Verwaltungs­routinen. „Für die Bußgeldbehörden ist es bei der Plausibilitäts­prüfung schwer, so einen Schwindel aufzudecken“, sagt Christian Demuth, Fach­anwalt für Strafrecht und spezialisiert auf Verkehrs­strafrecht. „Mir ist kein Fall einer Verurteilung bekannt.“ Ein Grund könnte sein, dass die Bußgeld­stellen oft knapp besetzt sind und deshalb die Angaben des Stroh­manns meist ungeprüft über­nehmen.

Das zahlen Verkehrs­sünder für den “Service“

Sich von einem anderem die Punkte abnehmen zu lassen, ist nicht billig. Neben Bußgeld und Gebühren zahlt ein Betroffener für einen Geschwindig­keits­verstoß über 31 Stundenkilo­meter zum Beispiel 400 Euro an die Agentur. Ein Monat Fahr­verbot kann 300 Euro kosten. Plus Bearbeitungs­gebühr von etwa 100 Euro sind es dann insgesamt gut 1 000 Euro, die ein Verkehrs­sünder zahlen muss, wenn er der amtlichen Ahndung entgehen will.