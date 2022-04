Wer zu schnell fährt, unerlaubt über­holt oder auf andere Weise gegen die Regeln im Straßenverkehr verstößt, muss neben einem Bußgeld auch mit Punkten im Fahr­eignungs­register (FAER) rechnen. Die Daten­bank wird vom Kraft­fahrt-Bundes­amt mit Sitz in Flens­burg verwaltet, daher spricht man auch von „Punkten in Flens­burg“. In dem umgangs­sprach­lich auch Verkehrs­sünderkartei genannten Register werden bestimmte Gesetzes­verstöße im Straßenverkehr gespeichert und dafür ein bis drei Punkte vergeben.

Wer beispiels­weise beim Autofahren mit dem Handy am Ohr telefoniert , begeht eine Ordnungs­widrigkeit, muss mindestens 100 Euro bezahlen und bekommt einen oder zwei Punkte im Fahr­eignungs­register. Fahrerflucht nach einem Unfall ist eine Straftat und wird mit drei Punkten in Flens­burg vermerkt, zusätzlich zur Strafe durch ein Gericht.

Tipp: Die Abfrage des eigenen Punkte­stands ist kostenlos möglich. Wie das funk­tioniert, erfahren Sie in unserem Special Punkte in Flensburg abfragen .

Höhere Strafen seit Herbst 2021

Ein Jahr nach Inkraft­treten der ursprüng­lichen StVO-Novelle wurde im November 2021 auch ein neuer Bußgeldkatalog einge­führt, der viele Vergehen nun härter bestraft. Das Bußgeld für Geschwindig­keits­über­schreitungen bis 20 km/h inner­orts und außer­orts ist nun etwa doppelt so hoch wie zuvor – für Punkte und Fahr­verbote gelten jedoch die gleichen Regeln. Zwei Punkte kassieren dafür nun diejenigen, die eine Rettungs­gasse unerlaubt nutzen, um selbst schneller voran­zukommen. Auch für einige Park­verstöße wird nun ein Punkt in Flens­burg fällig: Dazu gehört das Parken in zweiter Reihe oder auf Geh- und Radwegen in Verbindung mit Sach­beschädigung, der Behin­derung bzw. Gefähr­dung anderer Verkehrs­teilnehmer oder mit einer Dauer von mehr als einer Stunde.