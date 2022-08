Bei etwa jeder fünften Person, die in der Sprech­stunde Hilfe sucht, ist die psychische Last allerdings so groß, dass eine psycho­therapeutische Akutbe­hand­lung notwendig ist. Das ist der Fall, wenn sich die Erkrankung ohne eine sofortige Maßnahme verschlimmern oder chro­nisch werden würde und wenn sonst eine Arbeits­unfähigkeit oder ein Kranken­haus­auf­enthalt droht. Die Akutbe­hand­lung umfasst maximal 600 Minuten, also zum Beispiel zwölf Sitzungen mit je 50 Minuten. Sie muss nicht bei den Krankenkassen beantragt werden und kann direkt an die Sprech­stunde anschließen. Eine Psycho­therapie ersetzt sie nicht, sie soll die Betroffenen zunächst stabilisieren.

Etwa die Hälfte aller Hilfe­suchenden beantragt nach der Sprech­stunde eine umfassende Psycho­therapie.