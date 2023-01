Apps auf dem Smartphone installieren, ein WLan einrichten, online Geld über­weisen: Was für viele selbst­erklärend ist, stellt insbesondere ältere Menschen oft vor eine Heraus­forderung. Das Projekt Digi­taler Engel will ihnen dabei helfen. Ein Experten­team fährt dafür durch alle 16 Bundes­länder und zeigt Senio­rinnen und Senioren, wie sich tech­nische Geräte einrichten und nutzen lassen. Das geschieht bei Seniorentreffs, auf Markt­plätzen oder in Online-Veranstaltungen. Der Verein Deutschland sicher im Netz, Träger des Projekts, wird dafür vom Bundes­ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert. Termine der geplanten Veranstaltungen sowie Schulungs­videos stehen auf der Website digitaler-engel.org.