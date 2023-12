So reagiert der Anbieter

Der Anbieter ersetzt den Akku aus der betroffenen Charge, Kontakt­aufnahme per Webseiten-Anleitung. Dabei muss die Serien­nummer einge­geben werden. In der Anleitung wird gezeigt, wo diese zu finden ist. Der Akku trägt den Marken­namen Anker. Die britische Anker Technology ist Eufys Muttergesell­schaft. Weitere Fragen können Kunden per Mail unter support@eufy.com klären.

Eines der betroffenen Modelle wurde auch von der Stiftung Warentest geprüft, im Jahr 2022. Es handelt sich um das Modell Eufy RoboVac X8 Hybrid. Unser Einkaufs­zeitraum lag jedoch vor dem Produktions­zeitraum der problematischen Akkus. Sie finden den Eufy-Saugroboter mit den restlichen Modellen im Produktfinder Saug- und Wischroboter.