Produkthaftung Wann Hersteller für mangelhafte Ware haften

Immer wieder kommt es wegen möglicher Produkt­fehler zum Gerichts­streit. Hier fassen wir beispielhafte Fälle zusammen.

Entstellung durch Enthaa­rungs­creme

Der Hersteller eines „Gesicht Haar­entfernungs-Creme Set“ der Marke Veet muss gut 4 000 Euro Schaden­ersatz an eine Frau zahlen, die trotz vorschrifts­mäßiger Anwendung im Jahr 2015 einen heftigen Ausschlag bekam, nachdem sie das Mittel verwendet hatte. Sie habe nach einigen Stunden ein Brennen verspürt, so als ob sich Säure in ihr Gesicht fressen würde, klagte die Frau. Der Ausschlag habe geblutet, ohne dass sie gekratzt habe. Sie habe sich aus Scham 17 Tage lang nicht getraut, das Haus zu verlassen. Der Ausschlag sei auch bei Klageerhebung noch zu sehen gewesen und beein­trächtigte sie in ihrer Lebens­führung. Mit einer derart heftigen Reaktion brauchte die Klägerin nicht zu rechnen, urteilten die Richter in Heidel­berg. Zwar habe der Hersteller auf Risiken hingewiesen. Die reichten aber angesichts der heftigen Folgen nicht aus. test.de fragte beim Hersteller nach, ob er die Rezeptur und/oder die Sicher­heits­hinweise inzwischen geändert hat, erhielt aber keine Antwort. Man wolle das Gerichts­urteil nicht kommentieren, hieß es nur.

Land­gericht Heidel­berg, Urteil vom 25.11.2016

Aktenzeichen: 3 O 5/16

Klägerin­vertreter: Rechtsanwalt Erich Müller, Herrenberg