Zwischen professionellen Händ­lerinnen und Gelegen­heits­verkäufern tummeln sich jede Menge Privatleute, die regel­mäßig Angebote einstellen und damit oft einen beacht­lichen Neben­verdienst erzielen. Ob sie ihre Gewinne aus Online­verkäufen in ihrer Steuererklärung angeben müssen, darüber denken viele gar nicht nach. Erst recht nicht, ob sie damit bereits Steuern hinterziehen.

Der Le Corbusier-Sessel für 2 350 Euro, die Luxus­uhr für 7 550 Euro und das iPhone 5 für 350 Euro – beim Verkauf über Ebay kommt schnell eine größere Summe zusammen. Fünf Millionen private Verkäufe­rinnen und Verkäufer bieten auf dem Online-Markt­platz Ebay ihre Sachen an. Nur ein Bruch­teil von ihnen handelt nach Angaben des Unter­nehmens dabei gewerb­lich.

Steuerfalle 1: Der Fiskus sieht vieles

Die Angestellten der Steuerbehörden fahnden mit modernster Software im Netz nach Steuersünde­rinnen und Steuersündern. Mit der Such­maschine „Xpider“ spüren die Steuer­teams des Bundes­zentral­amts für Steuern gezielt Händler, Existenz­gründer und Privatleute auf, die im großen Stil am Finanz­amt vorbei kassieren. Ihnen drohen saftige Nach­forderungen. Ins Visier geraten vor allem diejenigen, die über längere Zeit viel oder größere Posten Neuware anbieten. Die Software stellt auto­matisch Quer­verbindungen zu den Daten der Behörde her. So können die Beamten konkret nach­forschen und die Steuerfahndung kann anschließend detailliert prüfen.

Selbst ein Pseudonym bewahrt niemanden vor der Enttarnung. So flog ein Ehepaar aus Baden-Württem­berg auf, das in drei­einhalb Jahren mehr als 1 200 gesammelte Dinge über Ebay verkaufte und zwischen 20 000 und 35 000 Euro Erlös pro Jahr erzielte. Es musste über 11 000 Euro Umsatz­steuer nach­zahlen (BFH, Az. V R 2/11).

Pech hat auch, wer über Jahre Gewinne einge­strichen hat, ohne Belege für seine Ausgaben aufzubewahren. Das Finanz­amt darf die Gewinne zum Nachteil schätzen, bestätigte das Nieder­sächsische Finanzge­richt (Az. 10 K 200/09).