Alle privaten Kranken­versicherungen müssen einen Basis­tarif anbieten. Er ist im Grunde ein Notprogramm: Ein Wechsel in den Basis­tarif senkt den Beitrag in der Regel für solche Versicherte maßgeblich, denen wegen der Kranken­versicherung Hilfebedürftig­keit im Sinne des Sozial­rechts droht. test.de bietet ein umfang­reiches Infodokument. Es erklärt, wer in den Basis­tarif wechseln kann und sollte. Dazu gibt es den Vergleich der Kranken­haus­leistungen – in der gesetzlichen Kranken­versicherung, im Basis­tarif und in der „normalen“ privaten Kranken­versicherung im Vergleich.