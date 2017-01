Wenn die private Versicherung zu teuer wird

Manche Menschen können sich im Renten­alter die Beiträge ihrer privaten Krankenversicherung nicht mehr leisten. Ein Wechsel in güns­tigere Tarife desselben Versicherers kann ein Ausweg sein, ist aber nicht immer möglich. Die Rück­kehr in die gesetzliche Krankenversicherung ist in der Regel ausgeschlossen. Für Menschen in dieser Situation ist der Stan­dard­tarif eine geeignete Möglich­keit, ihre Beitrags­belastung zu senken.