Wer sich für den Weg in die private Kranken­versicherung (PKV) entschieden hat, steht einer großen Anzahl von Angeboten gegen­über. In der PKV legen Versicherte selbst fest, welchen Leistungs­umfang sie wünschen, zum Beispiel beim Arzt, im Kranken­haus, beim Zahn­arzt oder für Medikamente. Jeder Versicherer bietet unterschiedliche Tarife, oft können Kunden ihren Versicherungs­schutz aus verschiedenen Bausteinen selbst zusammen­stellen.

Tipp: Sparen Sie nicht an den Leistungen. Es ist wichtig, einen umfassenden Versicherungs­schutz zu vereinbaren, der möglichst über dem Niveau der gesetzlichen Kranken­versicherung liegt. Sind sie erst einmal erkrankt, können sie Lücken im Schutz in der Regel nicht nach­träglich schließen.

Private Kranken­versicherung im Vergleich In unserem Test der privaten Krankenversicherung bewerten wir Angebote für Angestellte, Selbst­ständige und Beamte nach ihrem aktuellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Hinweis auf die Stabilität der Beiträge ist außerdem die Beitrags­entwick­lung in der Vergangenheit ein wichtiger Indikator. Da die privaten Kranken­versicherer seit Ende 2012 nur noch Tarife mit geschlechts­neutral kalkulierten Beiträgen (Unisex-Tarife) verkaufen dürfen, gibt es erst seit dem Test 2019 wieder aussagekräftige Zahlen für die Beitrags­entwick­lung. Alle in unseren Test aufgenom­menen Tarife erfüllen die Mindestanforderungen der Stiftung Warentest. Was die Leistungen angeht, sind Kunden also mit jedem dieser Angebote auf der sicheren Seite.

Verträge prüfen mit unseren Check­listen Doch was ist, wenn der Versicherungs­vermittler ein anderes Angebot vorschlägt? Mit unseren Checklisten Private Krankenversicherung können Angestellte, Selbst­ständige und Beamte die Leistungen von PKV-Tarifen Punkt für Punkt durch­gehen. So können sie verschiedene Angebote selbst vergleichen und gefähr­liche Lücken im Versicherungs­schutz vermeiden.

Gesund­heits­fragen im Versicherungs­antrag Ob Sie einen Vertrag bekommen und wie viel Sie dafür bezahlen müssen, hängt von Ihrem Gesund­heits­zustand ab. Im Versicherungs­antrag müssen Sie deshalb eine Reihe von Gesund­heits­fragen beant­worten. Bei bestimmten Diagnosen wie zum Beispiel Diabetes, Krebs oder psychischen Erkrankungen ist es sehr wahr­scheinlich, dass der Versicherer Sie ablehnt. Für andere Erkrankungen wie zum Beispiel Rücken­probleme kann der Versicherer Risiko­zuschläge verlangen oder Leistungen ausschließen.

Keine Krankheiten verschweigen Im Antrag Krankheiten zu verschweigen oder zu verharmlosen, ist keine gute Idee. Der Versicherer darf bei Ärzten nach­forschen. Kommt dann heraus, dass Ihre Angaben falsch oder unvoll­ständig waren, kann Sie das den Versicherungs­schutz kosten. Das ist bei allen Versicherungen so, die mit der Gesundheit oder dem Leben zu tun haben, also Kranken­versicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Unfallversicherungen oder Lebensversicherungen. Tipp: Unser Special zum Thema Versicherungs­antrag zeigt, wie Sie mit Gesundheitsfragen optimal umgehen.

Vorsorgen für hohe Beiträge Angestellte und Selbst­ständige sollten gleich beim Einstieg in die private Kranken­versicherung beginnen, regel­mäßig Geld anzu­sparen und verzins­lich anzu­legen. Es ist notwendig, jeden Monat mehrere Hundert Euro auf die hohe Kante zu legen. Das so angesparte Geld ist im Alter notwendig, um sich die hohen Beiträge der privaten Kranken­versicherung dann noch leisten zu können. Die Beiträge für Beamte steigen zwar genauso, sie werden aber beim Eintritt in den Ruhe­stand deutlich entlastet: Die Beihilfe über­nimmt dann einen höheren Anteil der Krank­heits­kosten, so dass sie ihre private Versicherung reduzieren können. So sind sie von Beitrags­erhöhungen weniger stark betroffen.

Mit starkem Anstieg der Versicherungs­beiträge rechnen Versicherungs­kunden sollten davon ausgehen, dass die Beiträge sich vom Abschluss des Vertrags bis zum Renten­eintritt mindestens verdreifachen und auch danach noch weiter steigen. Eine Möglich­keit der Vorsorge bieten die Kranken­versicherer selbst an: Beitrags­entlastungs­tarife sollen den Beitrags­anstieg im Alter abmildern. Welche Vor- und Nachteile sie gegen­über anderen Formen der Geld­anlage bieten und was die Konditionen der einzelnen Anbieter sind, steht in unserem Vergleich der Beitragsentlastungstarife.

Zähne, Brille, Kranken­haus: Extras für Beamte Beamte bekommen ihre Krank­heits­kosten von zwei Seiten erstattet: Zum einen erhalten sie Beihilfe vom Dienst­herrn, zum anderen über­nimmt ihr privater Kranken­versicherer Kosten. Die Beihilfe fällt für Bundes­beamte und in den einzelnen Bundes­ländern unterschiedlich aus und kann auch gekürzt werden. Nicht in allen Bundes­ländern haben Staats­diener beispiels­weise Anspruch auf Chef­arzt­behand­lung im Kranken­haus. Auch die Kosten von Heilpraktikerbe­hand­lungen sind nicht über­all in der Beihilfe enthalten. Oft bleiben Beamte auch beim Zahn­arzt auf einem erheblichen Teil der Labor- und Material­kosten für Zahn­ersatz sitzen. Für solche Fälle können Beamte mit einem Beihilfe­ergän­zungs­tarif vorsorgen, der den gleichen Zweck erfüllt wie Zusatz­versicherungen für Kassenpatienten. Kunden können den Ergän­zungs­tarif immer nur bei dem Kranken­versicherer abschließen, bei dem sie auch den Haupt­vertrag haben. Hier geht es zu unserem Vergleich von Beihilfeergänzungstarifen.