Ohne private Alters­vorsorge geht es nicht – das ist den allermeisten Berufs­tätigen längst klar. Doch was ist der beste Weg? Ganz leicht ist es nicht, sich in dem breiten Angebot an Vorsorgemöglich­keiten zurecht­zufinden: Bietet es sich zum Beispiel an, freiwil­lig mehr Geld als vorgeschrieben in die gesetzliche Rente zu investieren? Lohnt es, über den Betrieb vorzusorgen oder wäre es besser, es auf eigene Faust mit Investments in Fonds und Aktien zu probieren? Steuerlich kann die Entscheidung für den einen oder anderen Vorsorgeweg eine Menge ausmachen. Denn je nach Art der gewählten Verträge greift der Staat den Sparern zum Teil deutlich unter die Arme, häufig in Form von Steuer­vorteilen. Wir zeigen, wo satte Steuerrabatte möglich sind.

Das Wichtigste in Kürze Förderung. Je nach Art der Alters­vorsorge unterstützt der Staat Berufs­tätige beim Sparen für den Ruhe­stand.

Je nach Art der Alters­vorsorge unterstützt der Staat Berufs­tätige beim Sparen für den Ruhe­stand. Steuer­vorteil. Sonderzahlungen an die Rentenkasse, Beiträge in einen Rürup-Vertrag und Riester-Beiträge können in der Steuererklärung abge­rechnet werden, sodass die Steuerbelastung zum Teil deutlich sinken kann. Wer über den Betrieb vorsorgt, spart schon im Laufe des Jahres Steuern und Sozial­abgaben.

Sonderzahlungen an die Rentenkasse, Beiträge in einen Rürup-Vertrag und Riester-Beiträge können in der Steuererklärung abge­rechnet werden, sodass die Steuerbelastung zum Teil deutlich sinken kann. Wer über den Betrieb vorsorgt, spart schon im Laufe des Jahres Steuern und Sozial­abgaben. Auswahl. Informieren Sie sich vor Ihren Entscheidungen zur weiteren Alters­vorsorge über die Vor- und Nachteile der einzelnen Alternativen, damit Sie Verträge abschließen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen.

Informieren Sie sich vor Ihren Entscheidungen zur weiteren Alters­vorsorge über die Vor- und Nachteile der einzelnen Alternativen, damit Sie Verträge abschließen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen. Ohne Förderung. Vorsorge geht auch ohne staatliche Unterstüt­zung, etwa mit Hilfe des Pantoffel-Portfolios, bei dem Sie die Investition in ETF mit sicheren Geld­anlagen wie Tages- und Festgeld kombinieren.

Beiträge sind oft Sonder­ausgaben Die Förderung wirkt sich meist bei der Steuererklärung aus: Hier können Berufs­tätige Riester-Beiträge sowie Zahlungen an die gesetzliche Rentenkasse und in einen Rürup-Vertrag als Sonderausgaben abrechnen. Dadurch sinkt letzt­lich ihr zu versteuerndes Einkommen, und sie zahlen weniger Steuern.