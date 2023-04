Lebens­mittel sind zurzeit so teuer wie lange nicht. Wer beim Einkauf sparen will, muss Preise vergleichen – und Sonder­angebote nutzen. Preis­vergleichs-Apps versprechen einen Weg durch den Wust an Märkten und Angeboten. Die Stiftung Warentest hat geprüft, was einige der am häufigsten genutzten Spar-Apps wie Markt­guru, KaufDa oder Smhaggle können. Ein gutes Test­urteil erreichte keine.

Der Test bietet Ergeb­nisse zu 16 Preis­vergleichs-Apps, je 8 für Apple iOS und 8 für Android-Handys – darunter bekannte Apps wie Markt­guru, KaufDa und Smhaggle. Die Gesamt­noten reichen von Befriedigend bis Ausreichend. Im wichtigsten Prüf­punkt „Ersparnis durch die App" sind einige mangelhaft.

Die Angebote-Apps wollen Schnäpp­chen sortieren Egal ob die Apps nun Markt­guru, Markt­jagd, KaufDa oder schlicht Prospekt­angebote.de heißen – sie funk­tionieren alle ähnlich. Meist gibt man in der App eine Adresse ein und es werden die Supermärkte in der Gegend ange­zeigt. Bei vielen lassen sich Favoriten speichern, also Märkte, deren Angebote bevor­zugt ange­zeigt werden sollen. Tipp: Sie können schon vor dem Einloggen oder dem Frei­schalten sehen, welche Apps wir getestet haben.

Nur ein Teil der Tief­preise wird gezeigt In der Benutzerfreundlich­keit der Preis­vergleichs-Apps für Lebens­mittel gibt es große Unterschiede. Nur bei manchen lassen sich Einkaufs­listen speichern oder gar mit anderen teilen. Einige zeigen Billigpreise, die vor Ort im Laden nicht zu finden sind. Andere zeigen nur einen Teil der Angebote tatsäch­lich an. Und die Produkt­suche liefert bei manchen auch unbrauch­bare Ergeb­nisse. So brachte am Ende jede zweite App nur wenig Ersparnis beim Lebens­mittel-Einkauf.

Prospekt-Apps ersetzen Papierwerbung Neben dem Preis­vergleich zu einzelnen Waren zeigen 12 der 16 Apps auch Werbe­prospekte der gängigen Handels­ketten. Das spart Papier und der Brief­kasten ist nicht verstopft durch die Werbeblätter. Allerdings kann das Blättern in den digitalen Prospekten viel Zeit kosten. Die besten Preis­vergleichs-Apps im Test helfen mit einer guten Such­funk­tion.