Preisfallen im Supermarkt Die Tricks der Händler erkennen

Aktions­angebote und Werbe­prospekte stehen derzeit hoch im Kurs – viele wollen Schnäpp­chen finden. Ob Milch, Öl oder Fleisch: Im Supermarkt sind die Preissteigerungen für die meisten deutlich zu spüren.

Doch nicht alle angepriesenen Preiskracher sind auch den Namen wert. Wer die typischen Tricks der Händler kennt, fällt nicht auf sie herein und findet wirk­liche Schnäpp­chen.

Mit Expertise: Ratschläge aus dem Testall­tag

In Supermärkten kennen sich die Teste­rinnen und Einkäufer der Stiftung Warentest aus – auf Basis ihrer Expertise haben wir wert­volle Tipps zusammen­gestellt, mit denen sich beim Einkauf sparen lässt. So lohnt es zum Beispiel, vor dem Regal die Augen in bestimmte Richtungen schweifen zu lassen. Lesen Sie, in welche.