Kasten Infodokument Formulare

Neben den Formularen aus unserer Praxis­mappe bieten wir Ihnen zusätzlich ein Dokument mit den wichtigsten Informationen zum Thema „Zwangs­versteigerung von Immobilien“ an. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie an einem Versteigerungs­termin teilnehmen. Kalkulieren Sie mit den Rechenbei­spielen Ihr nied­rigstes Einstiegs­gebot, und steigen Sie nicht in die Versteigerung ein, ohne Ihr eigenes Höchst­gebot für die angebotene Immobilie zu kennen.

Informationen Zwangsversteigerung (8 Seiten)