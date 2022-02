Fest steht: Prämiensparer erhalten einen Nach­schlag. Bei der Muster­fest­stellungs­klage des Verbraucherzentrale Bundes­verband (vzbv) gegen die Saalesparkasse bekräftigten die zuständigen Richter am Ober­landes­gericht Naumburg: Die Sparkasse muss die ursprüng­lich vereinbarten Zins­sätze fair anpassen und die Verträge neu abrechnen. Dafür sollen Gutachter jetzt in den Zahlen der Bundes­bank zur Zins­entwick­lung nach einem geeigneten Referenzzins­satz suchen. Maßgebend ist das Verhältnis zwischen dem von der Sparkasse bei Beginn des Vertrags genannten Zins­satz und dem zu diesem Zeit­punkt gültigen Referenzzins­satz. Daraus ist für jeden folgenden Monat der faire Sparzins zu errechnen. Folge wird sein: Allen Sparern steht ein Zins­nach­schlag zu. Die von den Sparkassen vorgenommene Zins­anpassung war unzu­reichend. Wie hoch der Nach­schlag ausfällt, ist allerdings unklar. Die bisherigen Vorschläge zur Zins­anpassung und Abrechnung der Prämienspar­verträge hielten die Richter in Naumburg nicht für über­zeugend.

Ober­landes­gericht Naumburg, Mündliche Verhand­lung am 17.11.2021

Aktenzeichen: 5 MK 1/20

Zuvor hatte bereits der Bundes­gerichts­hof geur­teilt: Sparkassen haben Prämiensparer unan­gemessen benach­teiligt. Die Zinsen nach „Guts­herren­art“ zu erhöhen und zu senken, sei rechts­widrig, sagte Jürgen Ellen­berger, Vize-Präsident des BGH zur Begründung des Urteils. „Das ist ein Paukenschlag und wichtiger Meilen­stein für den Verbraucher­schutz in Deutsch­land“, freute sich Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen gleich nach der Urteils­verkündung. Vor zwei Jahren hatten er und sein Team die Klage erhoben. Inzwischen haben die Verbraucherschützer etliche weitere Sparkassen verklagt. Er erwartet, dass die Sparkassen sich jetzt daran machen, die fälligen Nach­schläge auszurechnen und zu zahlen. „Sollte das Geld nicht zügig fließen, drohen tausende Indivi­dualklagen und weitere Maßnahmen der Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht – bei aussichts­loser Rechts­lage der Sparkasse. Die Verbraucherzentrale Sachsen wird die Betroffenen auch in diesem Fall unterstützen“, kündigte Verbraucherschützer Eichhorst an.

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 06.10.2021

Aktenzeichen: XI ZR 234/20

Inzwischen hat der Bundes­gerichts­hof über die Muster­fest­stellungs­klagen gegen die Sparkasse Zwickau und die Erzgebirgss­parkasse genau so geur­teilt.

Erzgebirgss­parkasse:

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 24.11.2021

Aktenzeichen: XI ZR 461/20

Sparkasse Zwickau:

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 24.11.2021

Aktenzeichen: XI ZR 310/20

Verjährungs­frist beachten Erst wenn das Ober­landes­gericht Dresden einen Referenzzins­satz fest­gelegt hat, lässt sich genau ausrechnen, wie viel Geld Sparern konkret noch zusteht. Aber Achtung: Ab der Kündigung des Prämienspar­vertrags läuft die Verjährung. Sobald nach Ende des Jahres, in dem die Sparkasse den Vertrag gekündigt hat, drei Jahre vergangen sind, ist das Recht auf eine Zins­nach­zahlung nicht mehr durch­setz­bar. Die Verjährung können Ex-Prämiensparer stoppen, indem sie ihre Rechte zur Musterfeststellungsklage gegen ihre Sparkasse anmelden, sich beim Ombuds­mann beschweren oder gericht­liche Schritte wie ein Mahn- oder Klage­verfahren einleiten. Dazu sollten sie einen Rechts­anwalt mit Erfahrung auf diesem Gebiet einschalten (Diese Anwälte waren bereits erfolgreich). Vor Abwick­lung der Spar­verträge beginnt die Verjährung allerdings nicht. Die Sparkassen müssen Zins­nach­schläge für alle Jahre ab Beginn des jeweiligen Spar­vertrags nach­zahlen, sofern nach Ende des Vertrags nicht bereits mindestens drei Jahre vergangen sind.

Muster­fest­stellungs­klagen gegen Sparkassen Mehrere Klagen anhängig. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat außer gegen die Sparkasse Leipzig auch Muster­fest­stellungs­klagen gegen die Erzgebirgss­parkasse, die Sparkasse Zwickau, die Sparkasse Vogt­land und die Saalesparkasse erhoben. Der Verbraucherzentrale-Bundes­verband (vzbv) hat zudem die Sparkassen Nürn­berg und München verklagt und die Verbraucherzentrale Brandenburg die Sparkasse Barnim mit Haupt­sitz in Ebers­walde. Details in unserem Special Musterfeststellungsklage.

Verzinsung darf nicht will­kürlich sein Ursprüng­lich haben die Sparkassen die Zins­sätze bei Spar­verträge mit varia­blem Zins nach eigenem Gutdünken angepasst. Dem schob der Bundes­gerichts­hof (BGH) bereits im Jahr 2004 einen Riegel vor. Er hat seitdem in mehreren Urteilen unbe­stimmte Vertrags­klauseln zur Zins­anpassung für unzu­lässig erklärt. Banken und Sparkassen müssen Zins­erhöhungen und -senkungen nach festen Regeln und anhand eines unabhängigen Referenzzinses vornehmen.

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 04.06.2002

Aktenzeichen: XI ZR 361/01

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 17.02.2004

Aktenzeichen: XI ZR 140/03

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 21.12.2010

Aktenzeichen: XI ZR 52/08

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 13.04.2010

Aktenzeichen: XI ZR 197/09

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 14.03.2017

Aktenzeichen: XI ZR 508/15

Bafin: Sparkassen müssen von sich aus informieren Eine Studie der Verbraucherzentrale (VZ) Baden-Württem­berg hatte früh gezeigt: Die Zins­berechnung vieler Sparkassen hält einer Über­prüfung anhand der Kriterien der Gerichte nicht stand. Einzel­heiten dazu im ausführlichen Bericht der VZ. Die Bafin hatte die Sparkassen in der Folge dazu gedrängt, ihren Verpflichtungen nach­zukommen. Als das nicht fruchtete, ordnete die Behörde an: Sparkassen müssen Kunden von sich aus darüber informieren, dass die Zins­anpassung unwirk­sam war und sie möglicher­weise weniger Zinsen als angemessen gezahlt haben. Darüber hinaus sollen sie ihren Kunden Nach­zahlungen zusichern.

Sparkassen wehren sich Die 1 156 betroffenen Banken und Sparkassen haben inzwischen Wider­spruch einge­legt. Folge: Sie müssen die Bafin-Anordnung erst einmal nicht befolgen. In sechs Muster­verfahren hat die Bafin die Wider­sprüche zurück­gewiesen. Dagegen können die betroffenen Banken und Sparkassen jetzt vors Verwaltungs­gericht Frank­furt am Main ziehen. Anschließend werden sich mit an Sicherheit grenzender Wahr­scheinlich­keit noch der hessische Verwaltungs­gerichts­hof und schließ­lich das Bundes­verwaltungs­gericht mit der Sache befassen müssen. Bis zu einem rechts­kräftigen Urteil werden Jahre vergehen. Die Bafin empfiehlt Prämiensparern deshalb, ihre Ansprüche selbst zivilrecht­lich geltend zu machen und sich nicht darauf zu verlassen, dass es der Behörde gelingt, die Geld­institute zu Nach­zahlungen zu zwingen.