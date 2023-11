Test­ergeb­nisse

Die Stiftung Warentest hat 100 rezept­pflichtige Mittel gegen Erektions­störungen getestet, darunter die Top 25 der derzeit am häufigsten verschriebenen Medikamente. Sie werden in Form von Tabletten, Injektionen oder per Stäbchen verabreicht. Die meisten sind mit Einschränkung geeignet. Den Schwer­punkt bilden Viagra und Co, die zu den so genannten PDE-Hemmern zählen. Diese Wirk­stoff­gruppe wird am häufigsten verschrieben.