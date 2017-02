Das ändert sich

Mit der Post­bank Sparcard können Reisende seit 1. Februar 2017 seltener Bargeld kostenlos an ausländischen Auto­maten mit dem Plus-Zeichen abheben als zuvor: statt zehnmal im Jahr nur noch viermal. Ab der fünften Abhebung kostet es 5,50 Euro. Abhebungen an allen Post­bank-Geld­automaten in Deutsch­land sind weiterhin kostenlos.