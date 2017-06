Mehrere Wirk­stoffe in einer Tablette

Herz­schwäche, Infarkt, Schlag­anfall – Herz-Kreis­lauf­erkrankungen verursachen in Deutsch­land und anderen europäischen Staaten die meisten Todes­fälle. Mit dem Alter steigt das Risiko, vor allem wenn Blut­hoch­druck und ein erhöhter Cholesterinspiegel dazu kommen. Poly­pillen sollen in erster Linie diese beiden Risiko­faktoren in Schach halten. Die Präparate enthalten eine Kombination aus mehreren Wirk­stoffen in einer einzigen Tablette, die gleich­zeitig etwa die Blut­fett­werte und Blut­hoch­druck senken oder das Blut verdünnen können.