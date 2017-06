© Stiftung Warentest Miteinander. Eltern sollten die Spiele ihrer Kinder ausprobieren.

Menschen spielen gerne: Millionen Jungen, Mädchen und Erwachsene lassen auf ihrem Smartphone bunte Ballons zerplatzen oder bestehen am Tablet epische Abenteuer mit Schwertkämpfen und Rätseln. Manche tauchen nur kurz in virtuelle Welten ab, andere verbringen Stunden darin. Wir haben 50 über­wiegend kostenlos angebotene Smartphone-Spiele unter die Lupe genommen. Fazit: Auch Gratis-Apps können sehr teuer werden – oft hapert es am Daten- und am Kinder­schutz.