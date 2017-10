Ping-Anruf: Achtung, dieses Telefonat wird teuer!

Anruf in Abwesenheit von ausländischer Nummer

Viele Hand­ynutzer kennen das: Beim Blick aufs Smartphone-Display erscheint ein Anruf in Abwesenheit. Die Nummer ist unbe­kannt, meist aus dem Ausland. Nicht selten führt die Neugierde dazu, dass Hand­ynutzer unbe­dacht zurück­rufen und dabei in die Falle tappen. Denn hinter dieser Masche stecken nicht selten Telefon­betrüger, die auto­matisierte Anrufe durch­führen. Der Rück­ruf auf die unbe­kannte, meist ausländische Nummer verursacht häufig hohe Kosten. So könnten „Kosten von mindestens drei Euro pro Minute“ entstehen, warnt die Polizei Sachsen auf Facebook vor sogenannten Ping-Anrufen.