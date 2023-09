Wer nicht im Wald Pilze sammeln möchte, findet im Handel jenseits von Champignons eine neue Vielfalt an Zucht­pilzen. Sie liefern Ballast­stoffe für den Darm, Kalium für die Muskeln, Folsäure für die Zellen. Doch die Neulinge haben ihren Preis. Wir haben sie verglichen.

Der kräftig Aromatische: Austern­seitling

Er ist an hand­tellergroßen, muschelförmigen Hüten zu erkennen. Seine saftige Konsistenz und das kräftige Aroma erinnern an Kalb­fleisch. 100 Gramm kosteten hier­zulande von Januar bis Juli durch­schnitt­lich 1,10 Euro, also doppelt so viel wie Champignons.