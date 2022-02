Photovoltaik-Deckel abge­schafft

Die Regierungs­koalition hat sich am 18. Mai 2020 auf eine Gesetzes­änderung zur Abschaffung des sogenannten Photovoltaik-Deckels geeinigt. Der Deckel sah vor, dass die Einspeise­vergütung für neu installierte Anlagen entfällt, sobald die installierte Leistung aller PV-Anlagen 52 Gigawatt erreicht. Das wäre voraus­sicht­lich bereits im Sommer 2020 der Fall gewesen. Die Gesetzes­änderung wurde am 18. Juni 2020 vom Bundes­tag beschlossen und am 3. Juli 2020 vom Bundes­rat abge­segnet.