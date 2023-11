Häufig läuft das Ganze in etwa so ab: Eine E-Mail fordert Bank­kunden auf, neuen Sicher­heits­maßnahmen zuzu­stimmen. Die Absender drohen an, das Konto zu sperren oder Mahn­gebühren zu erheben, falls eine Antwort ausbleibt. Ein Link in der Mail führt auf die vermeintliche Website der Bank. Geben die Empfänger dort ihre Online­banking-Zugangs­daten ein, landen Nutzer­name und Pass­wort direkt in den Händen der Betrüger. Im schlimmsten Fall räumen sie damit das Konto leer.

In anderen Szenarien nehmen die Angreifer per Messenger-Nach­richt oder über Social-Media-Platt­formen Kontakt auf. Weitere Varianten laufen über SMS (Smishing), Anrufe oder Sprach­nach­richten (Vishing; das V steht für „Voice“, also „Stimme“) oder QR-Codes (Quishing). Die Kriminellen verwenden dabei stets falsche Identitäten und falsche Vorwände: Mal geben sie sich als Kind des Empfängers aus, mal als Chef, Kollege oder als Kunden­service-Mitarbeiter. Mit unseren 12 Schritten können Sie Phishing-Angriffe identifizieren und abwehren.

Tipps: Aktuelle Warnungen vor neuen Phishing-Fallen finden Sie im Phishingradar der Verbraucherzentrale.

Falls Ihre Daten bereits entwendet wurden, lassen Sie betroffene Konten sperren und ändern Sie Ihre Pass­wörter. Wir erklären, wann Ihre Bank oder Ihre Hausratsversicherung einspringt.