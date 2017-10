Phishing: Betrüger-Mails mit Amazon-Absender

Die Phishing-Mail sieht auf den ersten Blick ziemlich echt aus. Etwaige Tipp- oder Recht­schreib­fehler, wodurch sich Phishingmails in der Vergangenheit recht leicht entlarven ließen, fehlen. Besonders dreist: Die Betrüger geben im Namen von Amazon vor, betrügerische Aktivitäten auf dem Amazon­konto erkannt und unterbunden zu haben. In diesem Fall sei eine illegale Bestellung eines iPhones storniert worden, weil man erkannt habe, dass diese nicht vom eigentlichen Inhaber des Amazon-Kontos stammen könnte. Damit das Konto für den recht­mäßigen Inhaber wieder frei­geschaltet werden könne, müsse dieser seine Nutzer­daten verifizieren.

Nicht auf Links in E-Mails klicken

Nutzer sollten in keinem Fall ungeprüft auf einen Link in einer solchen Mail klicken und erst recht nicht ihre persönlichen Daten oder ihr Pass­wort eingeben. Wenn Unsicherheit besteht, ob die E-Mail echt ist oder nicht, gibt es verschiedene Möglich­keiten das heraus­zufinden. In den meisten E-Mail-Programmen lassen sich im Kopf­bereich der E-Mail in dem auch der Absender steht „Details“ einblenden. Hier wird neben dem Absender­namen auch die E-Mail-Adresse des Absenders ange­zeigt. Uns liegt eine Phishing-Mail vor, in welcher die E-Mail von einer @email.de-Adresse gesendet wurde und offensicht­lich nicht von Amazon.