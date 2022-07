Rund 600 000 ausländische Betreuungs­kräfte, arbeiten in Deutsch­land – durch Agenturen vermittelt oder von Familien angestellt. Beides hat Vor- und Nachteile.

Etwa vier von fünf Pflegebedürftigen in Deutsch­land werden zu Hause versorgt. Das gelingt meist nur, weil Angehörige und ambulante Dienste die Pflege über­nehmen. Schwierig wird es, wenn der Pflegebedarf so stark zunimmt, dass eine Betreuung rund um die Uhr notwendig wird – etwa bei an Demenz Erkrankten, die nicht über längere Zeit alleine sein können.

Oft bleibt in solchen Situationen nur der Umzug in ein Pfle­geheim. Eine Alternative dazu kann der Einsatz einer Betreuungs­kraft aus dem Ausland sein, etwa aus Polen, der Slowakei oder Bulgarien. Die Frauen und Männer versorgen Pflegebedürftige in ihren eigenen vier Wänden.

Eine Betreuungs­kraft kann keinen professionelle Pflege­dienst ersetzen und auch keine 24-Stunden-Versorgung leisten. Setzen Sie, je nach Pflegebedarf, am besten auf eine Kombination aus einer Betreuung durch Angehörige, ambulantem Pflege­dienst und ausländischer Betreuungs­kraft. Check­liste. Mit unserer Checkliste können Sie für sich klären, ob eine ausländische Betreuungs­kraft für Sie in Frage kommt. Außerdem stellen wir auf den folgenden Seiten die Möglich­keiten vor, wie eine Hilfs­person in Ihrem Haushalt arbeiten kann.

Betreuungs­kräfte helfen im Haushalt und bei der Pflege mit In Deutsch­land werden aktuell etwa 600 000 Menschen durch Helfe­rinnen und Helfer aus dem Ausland betreut. Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa, leben im Haushalt der Pflegebedürftigen und über­nehmen Haus­arbeiten wie Kochen, Putzen und Einkaufen. Sie leisten ihren Schützlingen Gesell­schaft und kümmern sich häufig auch um die allgemeine Pflege: helfen etwa beim Essen, Waschen oder beim Toilettengang.

Medizi­nische Pflege ist Hilfs­kräften nicht erlaubt Nur wenige der ausländischen Betreue­rinnen und Betreuer haben eine Ausbildung oder Qualifikation in der Pflege. Viele sind Quer­einsteiger. Wund­verbände wechseln, Spritzen geben oder Arzneien zusammen­stellen – das alles dürfen sie nicht. Solche Aufgaben der sogenannten Behand­lungs­pflege soll nur qualifiziertes Personal leisten. Auch bei Infektions­risiken oder der Begleitung von Menschen am Ende ihres Lebens geht es ohne Pfle­gepro­fis nicht.

Vermitt­lungs­agenturen stellen Kontakt ins Ausland her Die Hilfe von Betreuungs­kräften aus dem Ausland können Privatleute etwa über die Arbeits­agentur organisieren und selbst zum Arbeit­geber werden. Viele der Kräfte werden jedoch von speziellen Agenturen vermittelt, die den Kontakt zwischen Hilfe­suchenden, Betreuungs­kräften und den sie beschäftigenden ausländischen Firmen herstellen. Vermitt­lungs­agenturen im Test Insgesamt 13 bundes­weit tätige Vermitt­lungs­agenturen für ausländische Betreuungskräfte hat die Stiftung Warentest im Jahr 2017 einem Praxis­test unterzogen und bewertet. Alle Anbieter von damals sind noch am Markt. Die Test­ergeb­nisse sind allerdings auf dem damaligen Stand. Es kann sich einiges geändert haben. Die Informationen dürften für jemanden, der die Beschäftigung einer Betreuungs­kraft aus Osteuropa in Erwägung zieht, trotzdem sehr interes­sant sein.

24-Stunden-Pflege nicht mit deutschem Arbeits­recht vereinbar In der Werbung der Vermitt­lungs­agenturen entsteht oft der Eindruck, dieses sogenannte Entsendemodell biete eine 24-Stunden-Betreuung. Das ist aber aufgrund der aktuellen Gesetzes­lage nicht möglich: Die tägliche Arbeits­zeit einer Hilfs­kraft darf an Werk­tagen im Durch­schnitt nicht mehr als 8 Stunden betragen, die Wochen­arbeits­zeit 48 Stunden nicht über­schreiten. Hilfs­personen in Voll­zeit haben einen Urlaubs­anspruch von mindestens 24 Tagen pro Jahr bei einer 6-Tage-Woche.

Betreuungs­kraft selbst einstellen ist eine Alternative Die Arbeits­zeit­regelungen gelten immer, auch wenn Angehörige oder Pflegebedürftige selbst zum Arbeit­geber werden. Wer sich dafür entscheidet, hat mehr Organisations­aufwand und Formalitäten zu erledigen. Anderer­seits haben Privatpersonen als Arbeit­geber mehr Einfluss auf die Vertrags­bedingungen und die volle Kontrolle über das Beschäftigungs­verhältnis. Die Kosten können bei einer direkten Vertrags­beziehung zwischen Pflegebedürftigem und Betreuungs­kraft nied­riger sein, da Agenturen eine Vermitt­lungs­gebühr verlangen. Dazu kommt, dass die Entsendefirma einen Pauschal­preis veranschlagt, der ihren Service abdeckt.

Pflegegeld für die ausländische Hilfs­kraft nutzen Wer eine Betreuungs­kraft aus dem Ausland einstellen möchte, muss mit Kosten von deutlich über 2 000 bis zu 3 000 Euro monatlich rechnen. Ein Teil davon kann über das Pflegegeld abge­deckt werden, das Menschen mit Pfle­gegrad 2 und höher zusteht. Die Pflegekasse zahlt bis zu 901 Euro monatlich, um die Helfe­rinnen und Helfer zu finanzieren. Wer allerdings zusätzlich die Unterstüt­zung eines ambulanten Pflege­dienstes benötigt, kann auch dafür Leistungen der Pflegekasse in Anspruch nehmen, die sogenannten Pflegesach­leistungen. Zu beachten ist allerdings, dass die Kombination aus Pflegegeld und Pflegesach­leistungen zu einer anteiligen Kürzung des Pflegegelds führt.