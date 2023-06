Pflege für Boote Algen ausbooten

Wer ein Boot besitzt, kennt das Problem: Mit der Zeit siedeln sich Algen, Muscheln oder Seepocken unter dem Rumpf an. Dagegen setzen viele Skipper Antifouling-Beschichtungen ein. Doch die belasten oft die Gewässer, weil sie Biozide enthalten, die auch für andere Wasser­lebewesen giftig sind. Dabei geht es zumindest in Binnengewässern meist auch ohne umwelt­belastende Mittel.

Was in welcher Marina wächst

Das Umwelt­bundes­amt hat auf seiner Webseite einen Bewuchsatlas veröffent­licht. Skipper können dort detaillierte Informationen zu 75 Marinas an der Nord- und Ostsee, an Binnengewässern und am Bodensee abrufen. Der Bewuchs­druck ist laut Umwelt­bundes­amt über­all unterschiedlich stark, hängt von den Jahres­zeiten ab und schwankt von Jahr zu Jahr.