Pflanzendrinks aus Soja, Reis, Hafer und Mandel Wie gesund sind die Milchalternativen?

Süß bis sehr süß im Geschmack, relativ wäss­rige Konsistenz.

Kaum Eiweiß. Zudem geringer Fett­gehalt. Allerdings meist recht viel Zucker, der bei der Herstellung aus Reis entsteht. All­ergen­arm. Von Natur aus glutenfrei. Die Reis­pflanze nimmt Arsen aus dem Boden auf. Reisdrinks haben wir noch nicht getestet, in Reis haben wir aber schon Arsen nachgewiesen. Beim letzten Test von Basmati-Reis fielen aber eher andere Schad­stoffe wie Tricyclazol und Carbendazim auf.

Hoher Wasser­verbrauch. Reis für die Drinks wird zum Beispiel in Italien in gefluteten Feldern angebaut. Mikro­organismen produzieren dort klima­schädliches Methan, aber nicht so viel wie die in Kuhmägen. Das Fluten verbraucht viel Wasser.