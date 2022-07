Pflanzen richtig gießen Tipps für Besserwässerer

Wie Sie beim Gießen im Garten Wasser sparen und Ihre Pflanzen effizient versorgen können. Und was einen guten Garten­schlauch ausmacht.

Gießen und mulchen

Beim Gießen gilt die Faust­regel: am besten früh morgens, notfalls abends, auf keinen Fall mittags. Morgens ist die Erde noch kühl, das Wasser verdunstet dann lang­samer. Auch eine Mulch­schicht aus zerkleinerter Baum­rinde oder Rasen­schnitt im Beet bremst die Verduns­tung. Direkt die Erde, also in der Nähe der Wurzeln zu wässern, ist besser als Blätter zu benetzen. Eine kleine, von Hand gegrabene Gieß­mulde rund um die Pflanzen verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung abfließt. Wer harkt, verteilt die Feuchtig­keit gleich­mäßiger.