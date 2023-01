Als Unfall­flucht gilt nur, wenn die Person am Steuer den Rempler auch bemerkt, wie ein Fall des Land­gerichts Lübeck zeigt (Az. 4 Qs 164/21). Eine Auto­fahrerin fuhr mit langem Anhänger durch Lübeck, als sie beim Abbiegen ein geparktes Fahr­zeug streifte und daran tiefe Schrammen und Dellen verursachte. Die Frau fuhr weiter, bis sie mehrere Hundert Meter entfernt ihr Ziel erreichte. Nach ihren Angaben bemerkte sie den Unfall nicht. Am Ziel­ort wurde sie von einem Taxifahrer angesprochen, der den Vorfall mitbekommen hatte. Er sagte ihr, die Polizei sei bereits benach­richtigt. Die Frau fuhr zur Unfall­stelle zurück. Dort traf sie weder Polizei, Zeugen noch den Halter des beschädigten Fahr­zeugs an. Einige Minuten später fuhr sie nach Hause. Das Land­gericht fand es nach­voll­zieh­bar, dass sie angesichts des sehr langen Hängers den Unfall nicht wahr­genommen hatte.

Schaden nicht erkenn­bar Ein Auto­fahrer in Wuppertal schaute nach einem Park­rempler beim fremden Wagen nach, fand aber nur ein paar Kratzer, die offensicht­lich schon älter waren. Also fuhr er nach Hause. Der Besitzer des fremden Autos stellte jedoch fest, dass der vordere Stoß­fänger gestaucht war. 1 406 Euro kostete die Reparatur. Die musste die Versicherung des Schädigers zwar bezahlen. Aber das Land­gericht Wuppertal sprach ihn vom Vorwurf der Unfall­flucht frei. Der Schaden am Stoß­fänger war für Laien nicht erkenn­bar. Auch die Polizisten hatten ihn bei der Unfall­auf­nahme nicht gesehen. Auch das zeigt: Unfall­flucht begeht nur, wer den Schaden bemerkt (Az. 25 Qs – 722 Js 660/15 – 5/15).

„Nichts bemerkt“ ist keine gute Ausrede Doch einfach zu behaupten, „Ich habe gar nichts bemerkt“, zieht kaum. Das gilt als klassische Schutz­behauptung. Richter bohren dann oft argwöh­nisch nach, sodass gerichts­unerfahrene Laien sich leicht verhaspeln. In der Regel wird ein Gutachter beauftragt – häufig mit dem Ergebnis, dass auch eine leichte Kollision mit einem anderen Auto fühl­bar oder hörbar war. So musste eine 76-jährige Rentnerin 750 Euro Strafe zahlen. Sie hatte beim Ausparken ein anderes Auto berührt. Der Schaden betrug 411 Euro. Dass sie den Anstoß mit dem Klappern des Roll­stuhls im Kofferraum verwechselt hatte, nahm das Gerichte ihr nicht ab.

Aussteigen und nach­sehen Vor allem wenn man ausgestiegen ist, um nach­zusehen, ist „nichts bemerkt“ keine gute Taktik. Eine Audi-Fahrerin hatte beim Ausparken den Nach­bar-Pkw erwischt. Sie stieg aus, sah nach und fuhr dann weg. Ihrer Erklärung, sie habe nicht nach dem fremden Auto geschaut, sondern ihr Handy gesucht und es neben dem anderen Auto gefunden, glaubte das Amts­gericht Rheinbach nicht. Konsequenz: eine Geld­strafe und zwei Monate Fahr­verbot (Az. 15 Ds 121/18).