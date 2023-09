Wenn Ihnen das Inkasso-Unternehmen Euro Collect GmbH nach unbe­rechtigtem Parken auf einem fremden Grund­stück anbietet, die Sache gegen Zahlung eines Geld­betrags in Höhe von zum Beispiel 141 Euro als erledigt zu betrachten, müssen Sie darauf nicht reagieren. Das Ober­landes­gericht Düssel­dorf hat dem Unternehmen die Zulassung entzogen. Es handelt sich ohnehin um keine Forderung. Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie nicht antworten. Sofern Sie oder ein anderer Fahrer Ihres Wagens diesen tatsäch­lich falsch auf einem fremden Privatgrund­stück abge­stellt hatte, sollten Sie trotzdem sofort aktiv werden, um das Risiko hoher Kosten möglichst gering zu halten.

Schreiben korrekt versenden

Schi­cken Sie das Schreiben sofort per Einwurf-Einschreiben los oder geben Sie es besser noch einem zuver­lässigen Bekannten mit der Bitte, es zu lesen, in einen Umschlag zu stecken und dem Grundstücks­besitzer so bald wie irgend möglich in den Brief­kasten zu stecken. Er kann so den Zugang des Schreibens bezeugen.