Pantoffel-Portfolio: Stimmt die Mischung noch?

Anpassung nur bei starker Abweichung

Am besten lässt sich der Rechner anhand einer Annahme und zwei Fall­beispielen erklären. Die Annahme: Ein Anleger baut ein ausgewogenes Portfolio und steckt 10 000 Euro hinein – 5 000 Euro in den Aktienfonds, 5 000 in den Rentenfonds. Nach einiger Zeit sind seine 10 000 Euro auf 13 000 Euro angewachsen.