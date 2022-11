1. Sparen Sie sich den Weg in die Post­filiale Infektions­risiko reduzieren. Von Viren umschwirrt, vielleicht mit Gesichts­maske verhüllt eine gefühlte Ewig­keit am Post­schalter anstehen? Für viele ein Albtraum. Erfreulicher­weise gibt es deutsch­land­weit Zehn­tausende Ausweich­möglich­keiten. Wer sein Päck­chen auf den Weg bringen möchte, muss nicht unbe­dingt in eine der großen Post­filialen gehen. Part­nershops aufsuchen. Einzel­händler wie Schreibwarenläden oder Bäckereien koope­rieren mit den drei großen Dienst­leistern der Branche – DHL, dpd und Hermes. Die Koope­rations­partner verschi­cken Pakete und nehmen sie an, wenn Empfänger das vorab online anmelden. Stoß­zeiten vermeiden. Bei den kleinen Händ­lern dürfte es vor Weih­nachten ruhiger zugehen als in großen Filialen, außerdem sind die Öffnungs­zeiten dort meist erweitert. Abhol­service nutzen. Wer es bequem mag: Gegen Aufpreis holen Boten aller Dienst­leister die Pakete ab.

2. Drucken Sie Paket­scheine selbst aus Pack­station. Völlig kontaktloser Versand zu jeder Tages- und Nacht­zeit ist bundes­weit an den mehr als 10 000 voll­automatischen DHL-Pack­stationen möglich. Dazu müssen Kundinnen und Kunden am Computer einen Paket­schein ausfüllen und online bezahlen. Den Schein drucken sie aus und kleben ihn aufs Paket. App. Online-Paket­scheine bieten alle drei Dienst­leister. Sie lassen sich am Computer und in den Kunden-Apps ausfüllen. In vielen Filialen reicht es, den Paket­schein auf dem Handy vorzuzeigen. In diesem Fall muss er nicht mehr ausgedruckt werden. Die Apps bieten zudem allerlei Zusatz­funk­tionen, etwa einen Stand­ortfinder, der sämtliche Annahme­stellen zeigt. Mit der Hermes-App kann man zum Beispiel auch das Paket virtuell vermessen.

3. Schi­cken Sie Ihre Geschenke recht­zeitig los Damit Geschenke Heilig­abend unter dem Weihnachts­baum liegen, müssen sie pünkt­lich abge­geben werden. Bereits in den Wochen zuvor legen die Dienst­leister dafür Termine fest. Kurz vor knapp. Laut eigenen Angaben erreichen von dpd und Hermes versandte Pakete noch vor Heilig­abend sogar noch ihr Ziel, wenn sie am Morgen des 21. Dezembers auf den Weg gebracht werden. © Getty Images, Anbieter, Stiftung Warentest Annahme­schluss für Auslands­sendungen: DHL: Frank­reich, Italien: 14. Dezember

14. Dezember Schweiz (mit Service Premium): 20. Dezember

20. Dezember Alle anderen Nach­barländer: 15. Dezember

15. Dezember Sons­tige europäische Länder: 12. Dezember

12. Dezember Außer­europäische Länder: 29. November (mit Service Premium: 6. Dezember) Hermes: Pakete nach Österreich müssen spätestens am 20. Dezember aufgegeben werden. Gehen Geschenke in ein anderes Land, dann müssen sie in vielen Fällen schon mindestens eine Woche eher gut verpackt zur Annahme­stelle. Eine genaue Aufstellung finden Sie hier. dpd: 17. Dezember (für Länder der Europäischen Union).

4. Verpacken Sie alles gut und sicher Wichtig ist es außerdem, alles gut und sicher in einem unbe­schädigten Karton zu verpacken und diesen mit Klebeband abzu­dichten. Hohlräume müssen ausgefüllt, Zer­brech­liches sollte mehr­fach in Papier oder Knall­folie einge­schlagen werden. Enthalten Glasbehälter Flüssiges, kommen sie zusätzlich in einen verschließ­baren Plastikbeutel. Dekoration wie Tannen­zweige an den Päck­chen zu befestigen ist tabu, genau wie loses Einschlag­papier, Schnüre und Bänder. Durch sie können Pakete beschädigt und die Sortier­anlagen gestoppt werden.