Der Anleger­anwalt Philipp Wolfgang Beyer aus Jena ist am 29. September 2021 wegen Gebühren­über­höhung in 79 Fällen, davon 58 Versuchen, verurteilt worden. Das teilte das Amts­gericht Jena Finanztest im Februar 2022 mit. Beyer erhielt eine Geld­strafe mit Vorbehalt: Begeht er inner­halb eines Jahres neue Taten, muss er 1 950 Euro zahlen.

Die Staats­anwalt­schaft Gera hat Beyer zudem am 26. Januar 2022 beim Land­gericht Mühl­hausen angeklagt. Sie wirft ihm und Mitarbeitern gewerbs­mäßigen Betrug in Verbindung mit strafbarer Werbung vor. Mandate seien erschlichen und Mandanten über die Erfolgs­aussichten getäuscht worden. Der Anwalt wird zudem in Jena wegen Datenschutzverstößen und in Gera wegen gewerbs­mäßigen Betrugs, verbunden mit über­höhten Gebühren angeklagt. Entscheidungen dazu sind noch nicht in Sicht.

Inter AG schreibt geschädigte Anleger der Infinus AG an

Beyer tauchte jüngst in neuer Funk­tion auf: als Direktor der Schweizer Prozess­finanzierungs­gesell­schaft Inter AG. Diese warb im Februar 2022 in Schreiben an geschädigte Anleger der Infinus AG darum, an einem „Verfahren gegen den Staat“ teil­zunehmen. Sie unterstütze Auskunfts­klagen gegen die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin) und das Finanz­ministerium. Für die Teil­nahme falle eine Bearbeitungs­gebühr von 498 Euro an. Vorsicht: Das ist heraus­geworfenes Geld. Der Inhalt ähnelt Schreiben, die Beyers Kanzlei PWB Rechts­anwälte in anderen Fällen verschickt hat. Um Schaden­ersatz zu erhalten, wären weitere Klagen nötig. Anleger hatten noch nie mit Klagen gegen die Bafin Erfolg.