P&R-Insolvenz Zweite Zahlung in Aussicht

Anle­gerinnen und Anleger der vier insolventen deutschen P&R-Container-Verwaltungs­gesell­schaften aus Grün­wald bei München erhalten voraus­sicht­lich vor Weih­nachten 2022 eine zweite Abschlags­zahlung. Rund 139 Millionen Euro wollen die Insolvenz­verwalter über­weisen. Bei der ersten Abschlags­zahlung im Mai 2021 waren es 206,7 Millionen Euro (mehr Infos auf unserer Themenseite Containerinvestment und P&R-Pleite).

Ausgezahlte Quoten sind unterschiedlich

Bei P&R Container und P&R Gebraucht­container sollen 5 Prozent der fest­gestellten Forderungen fließen, die ausgezahlte Quote steigt damit auf 12,5 Prozent. Bei P&R Trans­port-­Container und P&R Container Leasing sind es nur 1,5 Prozent mit 5,5 Prozent ausgezahlter Quote. Der Unterschied liegt an der Höhe der Rück­stel­lungen und kann künftig geringer werden.