P&R-Insolvenz Anleger dürfen Auszahlungen behalten

Insolvenz­verwalter darf Geld nicht zurück­fordern Der Bundes­gerichts­hof (BGH) hat beschlossen, dass ein Anleger der insolventen Contai­nerver­triebs­gesell­schaften von P&R aus Grün­wald bei München Auszahlungen behalten darf, die er noch kurz vor der Insolvenz von P&R im März 2018 erhalten hatte. Mit dem Beschluss vom 26. Januar 2023 hat der BGH damit in letzter Instanz geklärt, dass die Insolvenz­verwalter Auszahlungen nicht zurück­verlangen dürfen (Az. IX ZR 17/22).

Beschluss gilt als richtungs­weisend Drei weitere Verfahren mit ähnlichen Fällen sind noch anhängig. Doch die Begründung des Gerichts ist so ausführ­lich, dass sie auch die Insolvenz­verwaltung Jaffé aus München in einer Presse­mitteilung zu dem BGH-Beschluss vom 7. März 2023 als „Leit­linie“ ansieht, „wie vergleich­bare Fälle zu behandeln sind.“ Damit können zehn­tausende P&R-Anleger aufatmen, die vor der Insolvenz noch Auszahlungen bekommen hatten.

Anfechtung soll Gläubiger schützen Insolvenz­verwalter können Zahlungen anfechten, die bis zu vier Jahre vor einer Insolvenz geflossen sind, wenn es sich um eine „unentgeltliche Leistung“ handelt. Das regelt Paragraf 134 der Insolvenz­ordnung. Bei P&R Hatten Anle­gerinnen und Anleger Container gekauft, an P&R vermietet und nach mehreren Jahren wieder an P&R Verkauft. Feste Mietzah­lungen an die Anleger und eine Schluss­zahlung für den Rück­verkauf hingen also mit den gekauften Containern zusammen.

Viele Container gab es gar nicht Viele Container, die P&R an Anleger verkauft hatte, gab es in Wirk­lich­keit aber nicht. Daher zweifelten die P&R-Insolvenz­verwalter daran, dass es eine Gegen­leistung gegeben hatte, als die Anleger Geld von P&R erhalten hatten. P&R hatte häufig mit frischem Geld Altanleger ausbezahlt und gar keine Container mehr gekauft. Die über­wiesenen Mieten und Rück­kaufzah­lungen für Container seien also Bluff und damit eine „unentgeltliche Leistung“ gewesen, argumentierte die Insolvenz­verwaltung. Diese „Anfechtung“ soll verhindern, dass Einzelne sich einen Vorteil verschaffen, indem sie noch kurz vor Schluss Geld aus einem Unternehmen ziehen und damit andere Gläubiger benach­teiligen. Solche Anfechtungen kommen häufig in Pleitefällen vor (siehe Artikel Was tun, wenn der Insolvenzverwalter Geld zurückfordert?).

Richter nahmen P&R in die Pflicht Die Insolvenz­verwalter strengten sechs Pilot­verfahren an, um zu klären, ob sie Auszahlungen vor der Insolvenz anfechten dürfen. In ersten hat der BGH nun seine Sicht dargelegt. Er stützt sich auf das Bürgerliche Gesetz­buch. Danach sei P&R dafür verantwort­lich gewesen, den Anlegern das Eigentum an den Containern zu verschaffen. Die Investoren hätten die Container erworben und damit Anspruch auf Zahlungen daraus. Dass es sich teil­weise um ein Schnee­ball­system gehandelt hat, spielte in der Argumentation des Gerichts keine Rolle.

Zahlung wenige Wochen vor der Insolvenz Der Beschluss vom Januar 2023 betrifft einen Anleger, der für 30 000 Euro P&R-Container gekauft und alle vereinbarten Zahlungen aus dem Investment noch wenige Wochen vor der P&R-Pleite im Früh­jahr 2018 erhalten hatte. Der Insolvenz­verwalter wollte insgesamt 33 500 Euro von ihm wieder­haben und zog vor Gericht. Das Ober­landes­gericht Karls­ruhe wies die Klage im Januar 2022 ab und ließ keine Revision zu. Dagegen legten die Insolvenz­verwalter Beschwerde beim BGH ein, der sie zurück­wies. Damit ist das Urteil des Ober­landes­gerichts Karls­ruhe rechts­kräftig.

Es ging um zwei bis drei Milliarden Alexander Pfisterer-Junkert von der Kanzlei BKL Fischer Kühne vertrat den Anleger. Der Anwalt ist über­zeugt davon, dass der BGH-Beschluss Klarheit für viele gleich gelagerte Fälle gegen P&R-Anleger bringt. Die Insolvenz von P&R war einer der größten Anlegerskandale in der Geschichte der Bundes­republik. Mehr als 50 000 Anleger bangen derzeit um rund drei Milliarden Euro. Wäre den Anfechtungs­klagen des Insolvenz­verwalters statt­gegeben worden, hätten die Privat­investoren oben­drein rund zwei bis drei Milliarden Euro zurück­zahlen müssen.

Einheitliche Steuer­regelung für das Pleite­jahr Seit längerem ist geklärt, dass Anleger ihre Steuererklärungen bis einschließ­lich 2017 nicht mehr ändern müssen. P&R-Anleger konnten Abschreibungen auf die Container mit den Vermietungs­einnahmen verrechnen und hatten damit während der Lauf­zeit weit­gehend steuerfreie Erträge. Erst am Ende der Lauf­zeit wurde die Differenz der von P&R zurück­erstatteten Summe und dem Rest­buch­wert versteuert. Aus steuerlichen Gründen standen die zugesagten Erstattungen für die gebrauchten Container auch nicht von vorneherein in den Verträgen.