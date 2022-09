Platin World wirbt mit beispiellosen Profitmöglich­keiten

„Beispiellose Wachs­tums- und Profitmöglich­keiten“ bewirbt die Webseite Platinworld.com der Platin World Ltd. (St. Vincent und die Grenadinen). Sie gehört zu einem Netz­werk von Unternehmen und Webseiten wie auch Plcultima.com der PLC Technology Ltd. aus Nicosia (Zypern) und Gesell­schaften in Georgien. Sie präsentieren das Krypto­system PLC Ultima (PLCU) mit dem PLCU-Coin. „Wir machen komplexe Krypto-Technologien zugäng­lich für den Massen­gebrauch und ermöglichen es Hundert­tausenden unserer Nutzer, ihren Profit nach­haltig und schnell zu steigern“, heißt es auf Platinworld.com.