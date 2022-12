Jedes Jahr macht kurz vor Weih­nachten ein Meme die Runde, in dem es heißt: „Und Jesus sprach: Kehret heim in eure Dörfer und löset die IT-Probleme eurer Eltern.“ Dabei muss man gar nicht nach Hause fahren, um weniger technikaf­finen Menschen zu helfen – das geht auch aus der Ferne. Programme wie Team­Viewer, AnyDesk oder Ammyy Admin machen es möglich: Mit ihnen können erfahrene Nutze­rinnen und Nutzer den Computer der Eltern oder Groß­eltern fern­steuern – wahl­weise auch das Handy oder Tablet .

Computer fern­steuern in fünf Schritten

Schritt 1: Laden Sie TeamViewer auf Ihren Computer herunter. Alternativ können Sie den Rechner der anderen Person auch mit der mobilen Team­Viewer-App von Ihrem Handy oder Tablet aus fern­steuern – das ist allerdings wesentlich umständlicher.

Schritt 2: Bitten Sie die Person, der Sie helfen wollen, das Programm ebenfalls auf den eigenen Computer herunter­zuladen. Falls die andere Person das nicht schafft, über­nehmen Sie den Download beim nächsten persönlichen Treffen.

Schritt 3: Öffnen Sie die Installations­datei. Auf Wind­ows-Rechnern muss Team­Viewer nicht mal richtig installiert werden, hier reicht schon die Option „Nur starten“, um die Software zu nutzen. Bei Mac-Computern ist das Installieren hingegen notwendig.

Schritt 4: Nachdem Sie Team­Viewer gestartet haben, bitten Sie die andere Seite, das Programm ebenfalls zu öffnen und Ihnen anschließend die ange­zeigte Nutzer-ID und das ebenfalls einge­blendete Pass­wort mitzuteilen. Am besten kommunizieren Sie dazu per Telefonat oder Videochat miteinander – beides geht auch direkt in Team­Viewer unter dem Reiter „Kommunikation“.

Schritt 5: Nach Eingabe von ID und Pass­wort sowie einem Klick auf „Anmelden“ sehen Sie die Nutz­eroberfläche des anderen Computers. Sie können den Rechner Ihres Gegen­übers nun per Maus und Tastatur fern­steuern und so alles umsetzen, was der- oder diejenige sich wünscht. Alternativ kann die andere Person auch die Arbeit über­nehmen, während Sie zuschauen und anleiten. Die Sitzung läuft so lange, bis einer von Ihnen die Team­Viewer-Verbindung wieder abschaltet.