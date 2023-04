Ozempic und Wegovy Abnehm-Spritze gibts nur auf Rezept

Studien zeigen deutlichen Gewichts­verlust

Was ist über das hoch dosierte Wegovy bisher bekannt? Mehrere Studien belegen, dass das Arznei­mittel Menschen mit starkem Überge­wicht beim Abnehmen helfen kann. Für die größte dieser Unter­suchungen wurden knapp 2 000 schwer Überge­wichtige – mehr­heitlich Frauen, die im Schnitt rund 105 Kilogramm wogen – zufäl­lig in zwei Gruppen aufgeteilt.

Ergebnis: Jene, die sich einmal wöchentlich Semaglutid spritzten, verloren in 17 Monaten im Schnitt 15,3 Kilo, also ungefähr 15 Prozent ihres Körpergewichts. In der Vergleichs­gruppe waren es nur 2,6 Kilo. Damit war der Gewichts­verlust deutlicher als in Studien mit anderen Medikamenten.