Optiker im Test Augen auf beim Brillenkauf

Sechs Augen­optikerketten haben wir in den Blick genommen: Apollo, Brillen.de, Eyes + More, Fielmann, Mister Spex und Pro Optik. Im Test­zeitraum waren sie die umsatz­stärksten Optiker Deutsch­lands, und bis auf Fielmann boten sie in dieser Zeit ihre Dienste sowohl im stationären Handel wie auch im Internet an. Unser Fazit ist ernüchternd: Keiner der sechs schaffte im Optiker-Vergleich das test-Qualitäts­urteil Gut. Zumindest hinsicht­lich Kunden­service, fachliche Beratung und Information schnitten einige aber gut ab.

Test­personen in Läden und online unterwegs Für unseren Augen­optiker-Test schickten wir jeweils fünf geschulte Test­personen mit unterschiedlicher Fehlsichtig­keit in die Filialen der Anbieter, um dort eine Brille in Auftrag zu geben. Teils bestellten sie auch über den Internet­auftritt der Anbieter. Eine Person wünschte sich eine leichte Fern­brille mit Voll­randfassung, eine zweite eine Fern­brille mit nicht allzu dicken Gläsern, die dritte eine Nahbrille fürs Lesen am Laptop, die vierte eine Gleitsicht­brille zum ständigen Tragen und die fünfte eine Gleitsicht-Arbeits­platz­brille. In den Läden sollten die Test­personen auch nach Brillen­versicherungen fragen. Wie sinn­voll sind, erläutert unser Beitrag Brillenversicherung: Wann der Abschluss lohnt.

Alle Optiker im Test patzten beim Anpassen Neben der korrekten Bestimmung der Sehstärken ist der richtige Sitz der Brillenfassung ein entscheidender Punkt für den optimalen Durch­blick. Die Optikerin oder der Optiker biegt und ruckelt dazu am gewählten Gestell, bis es optimal angepasst ist. Hier haperte es bei allen Anbietern, bei einigen noch mehr als bei den anderen. Das kann und muss besser gehen. Eine schlecht angepasste Fassung kann die sogenannte Zentrierung – die exakte Positionierung der Gläser in der Fassung – verfälschen und damit die Wirk­samkeit der Brille erheblich einschränken.

Online-Bestellung hat ihre Tücken Grund­sätzlich lässt sich der komplette Brillenkauf im Internet erledigen. Kundinnen und Kunden können Modelle oft online anpro­bieren, teils schi­cken Anbieter gratis Fassungen zur Anprobe nach Hause oder in eine Filiale. Das ist praktisch − aber auch fehler­anfäl­lig. Denn ohne Sehtest bei nicht mehr aktuellen Sehwerten, der von einer Fach­kraft durch­geführt wird, ohne professionelle manuelle Anpassung, ohne individuelle Zentrierung und ohne Gläser-Beratung wird der Brillenkauf zum Glücks­spiel.

Pflegetipps für klare Sicht Schmutzige Gläser, getrübter Blick? So wird die Brille wieder blank: Die Brille unter fließendes lauwarmes Wasser halten. So werden Schmutz­partikel und Staubkörner weggespült.

Jedes Extra macht die Brille teurer Die Kosten einer Brille setzen sich zusammen aus dem Preis für die Fassung und dem für die Gläser. Designer-Fassungen können sehr teuer sein, auch die Gläser können im Preis stark variieren – je nach individuellem Bedarf und gewählten Veredelungen. Aber: Nicht alles, wozu ein Augen­optiker möglicher­weise rät, ist auch ein Muss. Neben Super­entspiege­lungen, die bei vielen Optikern zum kostenlosen Stan­dard gehören, gibt es zum Beispiel Anti-Beschlag-Beschichtungen, Tönungen und Filter. Im kosten­pflichtigen Testbe­richt finden Sie auch unseren Ratgeber Welche Extras sinnvoll sind.