Die meisten Wert­papierdepots werden noch klassisch geführt, also von Kunden­betreuern bei Filial­banken oder Sparkassen. Viele Anle­gerinnen und Anleger sind Onlinedepots gegen­über skeptisch, weil sie deren Bedienung für zu kompliziert halten. Diese Sorge können wir entkräften. In einem großen Praxis­test haben wir die Websites und Apps von 15 Banken und Broker untersucht – und das Ergebnis kann sich sehen lassen, vor allem bei den Websites: Sechs­mal konnten wir hier die Note Sehr gut vergeben, acht­mal ein Gut. Die Depotführung übers Smartphone klappte in der Regel auch reibungs­los, die Apps über­zeugen aber nicht ganz so sehr wie die Browser-Varianten. Vor allem beim Daten­schutz haben einige Anbieter noch Nach­holbedarf.

Warum sich unser Praxis­test Wert­papierdepots für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Die Tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für die Nutzerfreundlich­keit von 15 Wert­papierdepots. Im Test: Direkt­banken sowie Online- und Neobroker, darunter Comdirect, ING, Flatex, S Broker und Trade Republic. Geprüft haben wir sowohl die Depotführung per Desktop als auch die per App (soweit vorhanden). Schritt-für-Schritt-Anleitung Anhand von Screen­shots zeigen wir in acht Schritten, wie leicht es ist, online ein Depot zu eröffnen und einen ETF zu kaufen. Tipps für sicheres Handeln Onlinedepots sind gut geschützt, solange Nutzer nicht leicht­sinnig werden. Wir nennen die wichtigsten Regeln, die Sie unbe­dingt beachten sollten. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 07/23 zum Download.

So haben wir die Depotnut­zung getestet Um die Benutzerfreundlich­keit der Angebote zu testen, haben wir bei den Anbietern im Test reale Depots eröffnet. Das Prüf­programm umfasste unter anderem den Kauf und Verkauf eines börsen­gehandelten Indexfonds (ETF) und die Anlage eines ETF-Sparplans. Außerdem ließen wir bei jedem Anbieter einen steuerlichen Frei­stellungs­auftrag einrichten und prüften, wie sorgfältig die Anbieter mit den persönlichen Daten der Kunden umgehen. Vor allem die Depotführung am PC oder Notebook ist in der Regel problemlos, bei etablierten Direkt­banken funk­tioniert sie oft sogar sehr gut. Die Benutz­eroberflächen sind so gestaltet, dass man die wichtigsten Funk­tionen intuitiv ausführen kann. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten des Tests können Sie sehen, welche Banken und Broker wir untersucht haben. Klicken Sie dazu einfach auf Testergebnisse.

Vor allem bei den Apps lässt der Daten­schutz oft zu wünschen übrig An anderer Stelle gibt es aber Verbesserungs­bedarf. So fanden die Tester bei manchen Anbietern deutliche Mängel in der Daten­schutz­erklärung, einige Apps sind zu groß­zügig bei der Weiterleitung von Nutzer­daten. Obwohl die Sicherheit der Webseiten darunter nicht leidet, ist ein derart laxer Umgang mit Nutzer- oder Geräte­daten nicht in Ordnung. Eine Broker-App fiel in dieser Hinsicht besonders negativ auf.