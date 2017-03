Onlinebroker Flatex: Jetzt kommt der „Strafzins“ auch für Anleger

Bei vielen Banken gibt es Negativzinsen schon länger – aber nur für professionelle Kunden und Anleger mit großen Vermögen. „Normal­kunden“ blieben bisher weitest­gehend verschont. Flatex wird nun aber ab dem 15. März 2017 alle Beträge, die auf den Verrechnungs­konten liegen, mit minus 0,4 Prozent pro Jahr belasten. Der Abzug erfolgt quartals­weise. Der Discount­broker begründet den Schritt mit der Geld­politik der Europäischen Zentral­bank (EZB). Deren Ziel sei es, das „Parken“ von Barvermögen abzu­strafen. Der Anbieter Flatex reicht die Belastungen, die ihm dadurch entstehen, an seine Kunden weiter.

Flatex zählt zu den Topempfehlungen

Neben Flatex erheben demnächst auch Brokerport und ViTrade Minuszinsen in derselben Höhe. Alle drei Discount­broker gehören zur gleichen Unter­nehmens­gruppe, der FinTech Group. Dank güns­tiger Trans­aktions­preise sind sie vor allem für Anleger attraktiv, die regel­mäßig mit Wert­papieren oder Fonds handeln. Flatex zählte in unserem letzten Test von Depotkosten zu den Topempfehlungen. Mit mehr als 160 000 Kunden in Deutsch­land und Österreich ist Flatex einer der kleineren Anbieter von Onlinedepots. Bei den großen Online­banken wie Comdirect oder ING Diba gibt es bisher keine Minuszinsen.