Online-Shopping Sicher vor Betrug im Netz

Wer online einkauft, möchte die Ware entspannt aussuchen und bestellen, schnell bekommen und unaufwändig bezahlen. Zahlen per Rechnung ist den Deutschen am liebsten. Eine der Ware beigelegte oder per E-Mail zugesandte Rechnung ist die sicherste Methode: Erst, wenn die Bestellung einge­troffen ist, muss der Kunde dem Verkäufer das Geld über­weisen. Vorher kann er in Ruhe prüfen, was genau ihm zuge­schickt wurde, ob es passt. In der Praxis ist das Bezahlen per Rechnung noch immer am weitesten verbreitet. Bequemer gehts mit elektronischen Geldbörsen, sogenannten E-Wallets. Hier ist Paypal klarer Markt­führer.

Kunden können im Schnitt zwischen sieben Zahl­methoden wählen. Wir erklären die gängigen Systeme. © Stiftung Warentest / René Reichelt

Rechnung So gehts: Sie über­weisen inner­halb einer Frist (meist zwei Wochen) nach Erhalt der Ware das Geld. Sicherheit: Da Sie erst zahlen, nachdem Sie die Ware erhalten und getestet haben, ist ein Betrug unwahr­scheinlich.

Last­schrift So gehts: Sie geben Ihre Bank­daten auf der Seite des Händ­lers ein und erteilen ihm die Erlaubnis, den Betrag von Ihrem Giro­konto abzu­buchen. So kann er die Ware schnell versenden. Sicherheit: Im Betrugs­fall können Sie die Last­schrift inner­halb von acht Wochen widerrufen. Wie das geht, erklärt unser Special Gewusst wie: Lastschrift zurückholen.

Paypal So gehts: Sie hinterlegen bei Paypal Ihre Kreditkarten- oder Konto­daten. Bei der Bestellung müssen Sie sich in Ihr Paypal-Konto einloggen. Der Händler erhält das Geld sofort und kann die Ware verschi­cken. Paypal-Zahlungen bei Onlinehänd­lern sind auch als Ratenzahlung möglich. Paypal ist Kredit­geber und entscheidet über den Antrag. Die Ratenzahlung gibt es für Einkäufe zwischen 199 und 5 000 Euro. Die Lauf­zeit beträgt zwölf Monate, der effektive Jahres­zins beträgt 9,99 Prozent. Das ist vergleichs­weise teuer. Sicherheit: Schutz vor Betrug nur, wenn Sie sich streng an die Paypal-Regeln halten (Paypal-Fallen vermeiden) dann greift der Paypal Käuferschutz. Achtung: Der Käufer­schutz greift generell nicht, wenn Sie die Funk­tion „Geld an Freunde & Familie senden“ nutzen.

Vorkasse So gehts: Sie zahlen die Ware im Voraus per Über­weisung. Der Händler verschickt diese erst nach Geld­eingang. Sicherheit: Sehr gering! Im Betrugs­fall ist die Bank nicht dazu verpflichtet, Ihre Über­weisung zurück­zubuchen. Sie müssen dann auf recht­lichem Weg Ihre Ansprüche geltend machen.

Kreditkarte So gehts: Sie geben beim Onlinehändler Kreditkarten­nummer, Gültig­keits­dauer und meist auch die Prüfziffer (drei- oder vierstel­lige Zahl auf der Rück­seite) ein. Der Händler erhält eine Zahlungs­garantie und kann die Ware schnell verschi­cken. Demnächst sollen neue Regeln gelten, ab wann genau, steht noch nicht fest: Jede Zahlung im Netz muss dann mit einer Trans­aktions­nummer (Tan) freigegeben werden. Alle Informationen zum neuen Verfahren, zu möglichen Kosten und Hinweise, wie Sie die neue Technik installieren, finden Sie in unserem kostenlosen Special Kreditkarte und Onlineshopping. Sicherheit: Im Betrugs­fall können Sie den Betrag zurück­buchen lassen. Zusätzliche Sicherheit durch eine Pass­wort­abfrage bietet die Methode „3D-Secure“. Ab dem 14. September 2019 sollte sie eigentlich generell vorgeschrieben sein, der Termin wurde aber verschoben.

Nach­nahme So gehts: Der Händler verschickt die Ware sofort, und Sie bezahlen bar beim Paketboten. Sie müssen bei Lieferung anwesend sein. Die Paket­dienste verlangen oft von Ihnen Gebühren. Sicherheit: Sie erhalten das Paket erst nach der Zahlung vom Boten und können erst dann über­prüfen, ob sich die bestellte Ware auch wirk­lich im Paket befindet und funk­tioniert.

Sofort­über­weisung So gehts: Sie werden auf die Website des Dienst­leisters „Sofort“ geleitet. Sie geben Ihre Online­banking-Daten (Login-Daten, Trans­aktions­nummer) an. Sofort führt eine Über­weisung von Ihrem Konto aus und der Händler kann die Ware versenden. Sicherheit: Sie geben persönliche Bank­daten an einen Dritten weiter, was die meisten Geschäfts­bedingungen der Banken verbieten. Seit Januar 2018 ist dies nach EU-Recht aber erlaubt.

Amazon Payments So gehts: Sie brauchen ein Amazon-Konto. Während der Bezahlung bei einem Händler müssen Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto anmelden. Anschließend können Sie über die bei Amazon hinterlegten Konto- oder Kreditkarten­daten bezahlen. Sicherheit: Ähnlich wie Paypal bietet Amazon eine Garantie im Betrugs­fall.

Klarna So gehts: Sie müssen sich bei Klarna registrieren und die App runter­laden. Bei Rechnungs­kauf geht Klarna in Vorleistung, Sie zahlen das Geld an Klarna zurück, entweder sofort, oder später. Auch Ratenzahlung ist möglich. Mitt­lerweile bietet das Unternehmen auch eine eigene Kreditkarte. Sicherheit: Kunden haben Käufer­schutz, Klarna arbeitet nur mit ausgewählten Part­nern zusammen.