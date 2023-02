Ökobilanz T-Shirts Lang lebe das T-Shirt!

Nach­haltige Kleidung. Welche Umwelt­auswirkungen unsere Mode hat, zeigen wir am Beispiel von weißen T-Shirts. © Getty Images

Die Produktion von Textilfasern hat sich zwischen 2000 und 2021 welt­weit mehr als verdoppelt. Ein Grund für die enorme Zunahme ist das Fast-Fashion-Modell der Bekleidungs­industrie. Fast Fashion zielt darauf ab, in kurzen Abständen neue Modetrends auf den Markt und unter die Leute zu bringen. Online­handel und Geschäfte tauschen ihr Kleider­angebot mehr­mals in der Saison aus, Mode der Vorsaison ist schnell out.

Um heraus­zufinden, welche Auswirkungen unser Kleider­konsum auf die Umwelt hat, haben wir Ökobilanzen für klassische weiße T-Shirts erstellt. T-Shirts landen in Deutsch­land besonders oft im Warenkorb. Wir vergleichen unter anderem Biobaumwolle und konventionelle Baumwolle, verschiedene Nutzungs­szenarien und die Entsorgung im Hausmüll oder durchs Recycling. Unsere Ergeb­nisse helfen Ihnen dabei, Ihren Mode­konsum nach­haltiger zu gestalten.

Nach­haltige Mode fängt bei der Faser an Die Umwelt­bilanz eines Produkts hängt von vielen Faktoren ab: Von seiner Herstellung, wie es verpackt ist, vom Trans­port und wie es sich entsorgen lässt. In die Bilanz fließt ein, wie stark Klima, Flora, Fauna, Bodenschätze, Luft, Land, Wasser und Gesundheit belastet werden. Bei der Textilproduktion spielt die verwendete Faser eine wichtige Rolle. Rund ein Viertel aller verkauften Klamotten besteht aus Baumwolle, der Rest meist aus Synthetikfasern wie Polyester. Unser T-Shirt ist aus Baumwolle gefertigt, Etikett und Nähte aus Polyester. Alle Details zum Shirt und zu unserem Vorgehen beschreiben wir in der Methodik.

Vergleich Biobaumwolle und herkömm­liche Baumwolle Baumwolle ist unter Umwelt­schütze­rinnen und -schützern umstritten. Einer­seits handelt es sich um einen nach­wachsenden Rohstoff, der biologisch abbaubar ist. Anderer­seits erfordert der Baumwoll­anbau sehr hohe Mengen an Wasser, Dünger und Pestiziden. In unserer Unter­suchung vergleichen wir die Produktion von Shirts aus Biobaumwolle und aus konventioneller Baumwolle. Die Berechnungen zeigen, welchen Anteil die Fasergewinnung am gesamten Lebens­zyklus eines T-Shirts hat und ob Biobaumwolle wirk­lich besser ist als herkömm­liche. Tipp: Textilsiegel können beim Kauf Orientierung geben. Umweltsiegel für Kleidung wie zum Beispiel der Blaue Engel oder der Global Organic Textile Stan­dard (GOTS) stehen für eine umwelt­schonende Herstellung von Textilien.