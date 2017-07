PDF mit Waren­kunde und Testbe­richt. Zusätzlich erhalten Sie nach dem Frei­schalten alle einschlägigen Testberichte aus der Zeitschrift test zum Download als PDF. Darin lesen Sie alles, was Sie rund um die getesteten Objektive wissen müssen! Welches Objektiv passt zu welcher Kamera? Was hat es mit dem Effekt gekrümmter Aufnahmen auf sich? Welche Reisezooms bieten auch in der Endbrenn­weite eine ordentliche Auflösung? Und wie gelingen die besten Bilder?

Die Stiftung Warentest testet regel­mäßig Objektive. Hier finden Sie die Test­ergeb­nisse von Telezooms, Stan­dard­zooms, Reisezooms und Fest­brenn­weiten in einer Daten­bank. Zuletzt hinzugekommen sind 16 Telezooms. Sie holen entfernte Objekte nah heran. Das ist ideal, wenn es etwa darum geht, ein scheues Tier abzu­lichten oder Menschen unver­stellt zu fotografieren. Auch bei Sport­ver­anstaltungen sind die teils gewaltigen Tele­objektive oft im Einsatz. Für jedes im Test repräsentierte Kamera­system (Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony) gibt es verschiedene Tele­objektive – einige stammen vom Kamera­hersteller, andere von Dritt­anbietern. Der wohl wichtigste tech­nische Unterschied zwischen verschiedenen Objektiven besteht in deren jeweiliger Licht­stärke. Wir haben Test­ergeb­nisse für acht licht­starke und acht licht­schwache Telezooms. Das Preisspektrum reicht von knapp 200 bis knapp 3 000 Euro. Zwei Telezooms erreichen eine insgesamt sehr gute Bild­qualität.

Die größten Vorteile der acht geprüften licht­schwachen Objektive sind ihre relativ geringen Kosten und ihre Trans­portabilität. Preislich liegen sie zwischen rund 200 und 525 Euro. Einige Modelle wiegen weniger als 400 Gramm, keines über­schreitet 800 Gramm – damit bieten sie sich etwa für Wanderer an oder für Stadt­reisende, die sich im urbanen Milieu keine Sorgen um die Beleuchtung ihrer Motive machen müssen. Zudem sind die licht­schwachen Objektive ihren licht­starken Konkurrenten in puncto Zoom­faktor über­legen: Sie können die Motive noch näher heran­holen oder noch größere Distanzen zum Motiv über­brücken. Licht­schwache Objektive haben aber auch klare Nachteile: Bei schlechten Licht­verhält­nissen verrauschen die Bilder oft, aufgrund der längeren Belichtungs­zeiten verwackeln Aufnahmen mitunter, und Fotos von rennenden Sport­lern geraten unscharf. Ambitionierte Fotografen mit dem nötigen Kleingeld greifen daher besser zu einem licht­starken Objektiv.

Telezooms – licht­starke Objektive für ambitionierte Fotografen

Wer die dämmerungs­aktive Gämse in den Alpen oder Usain Bolts Schuhe auf der 100-Meter-Ziel­linie fotografieren will, ist mit einem lichtstarken Teleobjektiv gut beraten. Mit diesen Optiken sind selbst in dunkler Umge­bung oder bei rasanten Bewegungen noch hervorragende Bilder möglich. Ein weiterer Plus­punkt sind die künst­lerischen Unschärfeeffekte, die sich mit licht­starken Objektiven erzeugen lassen: Gerade bei Portraits ist es ein beliebter Trick, das Gesicht präzise zu fokussieren und die Umge­bung verschwimmen zu lassen, um den Blick noch stärker auf den Menschen zu lenken. Allerdings sorgen die Licht­starken für leichte Portemonnaies und schwere Ruck­säcke: Das güns­tigste Modell im Test kostet 810 Euro, für zwei der acht Licht­starken muss der Kunde sogar weit mehr als 2 000 Euro ausgeben. Besitzer eines solchen Objektivs sollten zudem über eine ausgeprägte Muskulatur in den Armen sowie im Rücken- und Nacken­bereich verfügen: Fast alle licht­starken Geräte im Test wiegen um die 1,5 Kilo – bei längeren Unternehmungen wird das Tragen anstrengend, zumal natürlich noch die Kamera und gegebenenfalls ein alternatives Objektiv hinzukommen.