Mit dem Rad die Stadt erkunden

Einige der schönsten Städte lassen sich wunder­bar per Fahr­rad erkunden. Anbieter wie Nextbike zeigen Leihfahr­räder in der Umge­bung, entsperren sie und kassieren: Einmalfahrer mit der Nextbike-App zahlen im Basis­tarif 1 Euro je 15 Minuten, maximal 15 Euro in 24 Stunden. Für regel­mäßige Nutzung ist der Monats­tarif (10 Euro) interes­sant.

Achtung: Oft nutzen Apps ein Abo-Modell. Sie möchten die App nur für die Reise? Kündigen Sie das Abo sofort nach Kauf.