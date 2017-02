HP ruft mehr als 100 000 Akkus zurück, die in zahlreichen Notebook-Modellen verbaut wurden. Grund: Die Akkus können über­hitzen und so „Kunden einer Verletzungs­gefahr durch Feuer und Verbrennung aussetzen“, wie HP mitteilt. test.de erklärt, wie Besitzer eines Notebooks von HP oder Compaq heraus­finden, ob ihr Akku betroffen ist – und was sie im Fall des Falles tun müssen.