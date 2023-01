Die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (BaFin) hat am 12. Januar wegen einer drohenden Über­schuldung ein Veräußerungs- und Zahlungs­verbot gegen­über der North Channel Bank GmbH & Co. KG erlassen. Dabei wurde die Bank für den Verkehr mit Kunden geschlossen und ihr untersagt, Zahlungen entgegen­zunehmen, die nicht zur Schuldentilgung bestimmt sind.

Die Bank war auch im Zinstest von Finanztest gelistet. Anle­gerinnen und Anleger konnten Fest­gelder bis 100 000 Euro über das Zinsportal Welt­sparen zeichnen. Wie viele Kunden des Portals betroffen sind, wollte Welt­sparen nicht mitteilen. Die Einlagen der North Channel Bank GmbH & Co. KG sind im Rahmen des Einlagensicherungsgesetzes geschützt. Das Institut gehört der Entschädigungs­einrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) sowie dem Einlagensicherungs­fonds des Banken­verbandes an.

Die Bank war laut Bafin zwischen 2012 bis 2015 „in hohem Maße“ in sogenannte Cum-Ex-Trans­aktionen im europäischen Raum invol­viert, bei denen sich Beteiligte Steuern erstatten ließen, die nie gezahlt wurden; vor allem im Zusammen­hang mit dem Aktien­handel dänischer und belgischer Emittenten. So entstanden Schadens­ersatz­forderungen von 176 Millionen Euro von dänischen und belgischen Steuerbehörden. Eine einvernehmliche Lösung konnte nicht erreicht werden.

Da die North Channel Bank GmbH & Co. KG nicht in der Lage sei, „Schadens­ersatz in der geltend gemachten Höhe zu leisten“ und die Bafin eine „gericht­lich erfolg­reiche Durch­setz­barkeit“ eines wesentlichen Teils der Ansprüche für wahr­scheinlich hält, ordnete sie das Verfahren an. Die North Channel Bank sei „chro­nisch defizitär“ und habe „kein nach­haltiges Geschäfts­modell“, so die Aufsichts­behörde. Seit August 2021 unterliegt die Bank einer von der Bafin ange­ordneten Beschränkung der Kredit­vergabe und der Einlagenannahme sowie zusätzlichen Kapitalan­forderungen.

99jährige Geschichte

Die North Channel Bank GmbH & Co. KG wurde 1924 unter der damaligen Firmierung „Bank­haus Oswald Kruber GmbH & Co. KG” in Berlin gegründet. 2009 erwarb eine nord­amerikanische Investorengruppe das Institut, das darauf­hin in North Channel Bank GmbH & Co. KG umfirmiert wurde und seitdem seinen Sitz in Mainz hat.